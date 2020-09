Semana crucial para la decisión sobre nuevos cheques de $1,200

Este martes continuaron las negociaciones entre republicanos y demócratas, para delinear lo que sería un nuevo paquete de estímulo económico que ataje los efectos de la pandemia en comercios e individuos.

Sin embargo, el tranque entre ambos partidos continúa en cuanto a los detalles de la medida, que propone una segunda ronda de cheques de $1,200, fondos para escuelas, para pruebas de COVID, para desempleo, entre otros.

"Han pasado 116 días desde que la Cámara aprobó la Ley de Héroes y el Partido Republicano en el Senado finalmente se está dando cuenta del daño que su decisión de "hacer una pausa" ha causado en las comunidades de todo el país. Los republicanos deben dejar de bloquear los esfuerzos para convertir en ley las políticas incluidas en #HeroesAct", expuso hoy en sus redes sociales la presidenta de la Cámara federal, Nancy Pelosi.

Leader McConnell is finally realizing the damage caused by his one-sided “pause” to America’s coronavirus response. Yet a quick glance at his emaciated bill reveals it is designed to allow vulnerable GOP Senators to “check the box," while failing to put #FamiliesFirst .

Además, en una comunicación escrita la congresista expuso junto con el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer que los líderes republicanos ahora están viendo las consecuencias de no haber aprobado la Ley Heroes.



“En lugar de ayudar a los trabajadores estatales y locales que enfrentan despidos, alimentar a las familias hambrientas, proporcionar fondos adecuados para las pruebas y el tratamiento para combatir la pandemia, ayudar a los inquilinos a mantener el techo sobre sus cabezas, detener el desmantelamiento del sistema postal de los EE. UU. Y asegurarse de que los estadounidenses puedan enviar sus papeletas de forma segura en las elecciones justas de noviembre, este proyecto de ley demacrado solo tiene la intención de ayudar a los senadores republicanos vulnerables dándoles un voto de 'marcar la casilla' para mantener la apariencia de que no están retenidos por su extrema derecha que no lo hace ' No quiero gastar un centavo para ayudar a la gente", expusieron.

Mientras, en cuanto a los cheques, el presidente Donald Trump expuso ayer a Fox News que podrían utilizar $300 millones de un fondo de COVID para enviar el estímulo a individuos.

Mientras, el presidente del Senado, Mitch McConnell, dijo que los republicanos están listos para votar esta misma semana sobre el paquete de estímulo.

"Los republicanos y los demócratas tienen grandes diferencias, pero no deben impedirnos acordar donde podamos y hacer leyes para ayudar a los estadounidenses a superar esta crisis. Las familias trabajadoras no pueden sufrir más porque los demócratas creen que su dolor les ayuda políticamente. El Senado va a votar", expuso el republicano.

Republicans and Democrats have big differences, but they should not stop us from agreeing where we can and making law to help Americans through this crisis. Working families cannot suffer more because Democrats think their pain helps them politically. The Senate is going to vote. pic.twitter.com/HzbPxvRe9I

