Empleados de Comedores Escolares niegan hubiese tranque sobre el servicio a estudiantes

La presidenta de la Asociación de Empleados de Comedores Escolares, Nelly Ayala León, desmintió las alegaciones del Secretario de Educación, Eligio Hernández y la Directora de la Autoridad Escolar de Alimentos, Franchesca Reyes, en el sentido de que los servicios de ofrecer los alimentos a los estudiantes no habían comenzado debido a un tranque provocado por la Unión. Ayala León catalogó las expresiones de mal intencionadas para tratar de ocultar la verdadera razón por la que hoy los comedores escolares no están ofreciendo los servicios.

“Nunca existió tranque alguno. No podemos permitir que responsabilicen a los empleados de comedores, el que no hayan comenzado con los servicios el 17 de agosto, cuando esto se debe a ineficiencias de la agencia por no estar listos y contar con todo lo necesario para la operación. El Departamento nunca ha sido capaz de admitir su responsabilidad por el contrario tiene la práctica de echar la culpa a otros”, expresó la líder sindical.

Ayala León, dijo que las expresiones de los funcionarios han lacerado e indignado grandemente el sentir de todos los empleados, que en todo momento han estado comprometidos con su trabajo y prestos a comenzar para brindar los servicios de alimentos, y de la Unión, que responsablemente siempre ha sido facilitadora y promotora del programa de comedores en todo momento.

Explicó, que desde que dio inicio la situación de Pandemia, se han mantenido en comunicación mediante reuniones con el Secretario Eligio Hernández, el Subsecretario Eleuterio Álamo, la Sra. Reyes Benítez y sus ayudantes, todas las veces que ha sido necesario.

“Todas las uniones fueron convocadas el 27 de julio, para presentarnos el Plan de Inicio de Clases para el 17 de agosto. Posteriormente nos reunimos para repasar el Plan y en ningún momento presentamos oposición. Siempre nos mantuvimos presentando recomendaciones que garantizaran la salud y seguridad de nuestros representados. Tanto así, que el pasado miércoles 26 de agosto, ante el anuncio de comenzar los servicios, nos reunimos con la Directora del Programa de Comedores y esta nos presentó el borrador del plan de repartición de los alimentos, en el cual delega en los Directores Escolares, el diseño del mismo, involucrando a todo el personal escolar”.

“La señora Reyes nos solicitó que les hiciéramos llegar unas recomendaciones por escrito, previo a ser enviado el comunicado oficial, trabajo que fue en vano, ya que el comunicado fue enviado unas horas después de culminada la reunión, sin tomar en cuenta las recomendaciones que fueron solicitadas”.

“Los empleados de comedores y la Unión, han demostrado que nos importa y valoramos más el programa de comedores que la misma agencia. Es por eso por lo que siempre tratamos de someter nuestras recomendaciones en vías de evitar los conflictos y problemas que luego salen a la luz pública. El trabajo de los empleados nunca puede ser cuestionado cuando en todas las emergencias han estado de frente alimentando a los refugiados, desde el huracán María, terremotos y ahora con la pandemia del Covid-19. Mientras otros no trabajaban ellos han estado presentes, y todo esto sin darles el valor que merecen pues incluso no han recibido la compensación de las horas extras por el trabajo realizado durante esas emergencias pasadas”.

“El Departamento ha tenido meses para hacer este plan y poder estar listos. Veremos en el camino este próximo lunes, cuando de inicio los servicios a los estudiantes, si lo estaban. Los que seguro siempre han estado listos, son los empleados de comedores”, concluyó.

