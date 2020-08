Enfermero que asistió a manifestante atropellada frente al Departamento del Trabajo envía mensaje a la Gobernadora

Una mujer de 57 años que se manifestaba frente al Departamento del Trabajo por la lentitud en el desempleo fue atropellada por el conductor que pasaba por el lugar. Allí mismo protestaba un joven enfermero llamado Omiel, quien de inmediato asistió a la infortunada que luego fue atendida por bomberos y trasladada a un hospital.

El joven enfermero quien hasta hoy esperó el pago de su seguro de desempleo se convirtió en el héroe de la tarde y al ser entrevistado por la televisión aprovechó el momento para enviar un mensaje a la gobernadora, Wanda Vázquez.

“Quiero enviarle un mensaje a Wanda Vázquez. Yo soy enfermero graduado y los departamentos no están funcionado, el Departamento de Salud no está funcionando, no se está manejando la situación del coronavirus como se tiene que manejar. La salud mental de los estudiantes, las columnas cortas de las escalas y se está pensando volver alas escuelas. Wanda Vázquez, usted tiene que atender los diferentes departamentos porque usted es la administradora y es usted quien escoge a los diferentes secretarios para que lleven a cabo su función y estas personas en el Desempleo, ni en el Departamento de Educación están llevando las cosas como las tienen que llevar. Ya la educación no es gratuita porque ahora el Internet depende del maestro y también depende de las familias que si no tienen los recursos no van a poder acceder a su educación y yo creo que es hora de atender esta situación. Invito al pueblo que en el artículo 2 en la sección 6 nos podemos organizar libremente. Invito al movimiento salubrista para que los profesionales de salud le desarrollen unas recomendaciones reales para manejar la situación del país porque aquí hay mucha gente sufriendo”, dijo el joven al ser entrevistado ante las cámaras de Telenoticias.

El enfermero relató que lleva 2 semanas acudiendo a las manifestaciones a las afueras del Departamento del Trabajo y que este martes lo atendieron. Relató que su cita duró 12 minutos y que hoy le hicieron deposito retroactivo desde marzo.

La situación a las afueras del Departamento del Trabajo es tensa y hoy la Policía estableció un permitido. Empleados de la agencia han manifestado temor por su seguridad.

El secretario del Trabajo, Carlos Rivera ha dicho que hay sobre 60 mil puntos controvertibles pendientes de atención.

