Secretario de Seguridad Pública y Jefe de la Policía se harán pruebas moleculares de COVID-19

Luego de haber estado en contacto con una persona positiva al COVID-19, el secretario de Seguridad Pública, Pedro Janer y el jefe de la Policía, Henry Escalera se someterán a una prueba molecular, según se informó mediante comunicado de prensa.

La comunicación se emitió por parte del DSP y plantea que los funcionarios estuvieron trabajando durante la emergencia del paso de la tormenta Laura con muchas personas. También se indicó que el director del Negociado de Manejo de Emergencias, Nino Correa ya se sometió a una prueba molecular que resultó negativa.

Aquí las declaraciones de Janer:

"Durante los pasados días, como parte de los trabajos de primera respuesta que realizamos en el Departamento de Seguridad Pública (DSP), he estado en diversas reuniones atendiendo distintos asuntos relacionados a la pandemia de COVID-19 y el paso de la tormenta tropical Laura por Puerto Rico. Hoy fui notificado de que una persona con la que me reuní en varias ocasiones recibió un diagnóstico positivo a Covid-19. Por tal razón, mañana me someteré a la prueba molecular, al igual que el comisionado de la Policía, Henry Escalera habiendo transcurrido los días recomendados para realizarnos la misma. Cada uno permanecerá en aislamiento preventivo y siguiendo todas las recomendaciones médicas hasta tanto se reciban los resultados.

El comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Nino Correa se sometió a la prueba y recibió resultados negativos, luego de que le notificaran ayer de que hace varios días estuvo expuesto a una persona con diagnóstico positivo.

Tomamos esta determinación con el fin de velar por la seguridad de cada uno de los compañeros que laboran en el Departamento de Seguridad Pública y sus Negociados. Nuestra responsabilidad es tomar las medidas necesarias para prevenir contagios y garantizar un ambiente de trabajo saludable y seguro para todos".

El secretario de Salud, Lorenzo González se encuentra también en aislamiento y espera realizarse una prueba molecular próximamente.

En La Fortaleza se activó el protocolo de COVID-19 ante un caso positivo.

