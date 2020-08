Republicanos nominan formalmente a Donald Trump para buscar reelección

El Partido Republicano nominó formalmente al presidente Donald Trump para un segundo mandato en la Casa Blanca el lunes, uno de los primeros actos de una convención republicana que se ha reducido drásticamente para prevenir la propagación del coronavirus.

Trump ha tratado de minimizar el número de víctimas de la pandemia, pero su impacto fue evidente cuando comenzaron los procedimientos en Charlotte. En lugar de las miles de personas que se esperaba que se reunieran en esta ciudad para una extravagancia de una semana, solo 336 delegados participaron en una votación nominal desde un salón de baile del Centro de Convenciones de Charlotte.

Anteriormente, la convención renominó al vicepresidente Mike Pence, quien agradeció a los delegados en persona.

"La elección en esta elección nunca ha sido más clara y lo que está en juego nunca ha sido tan grande", dijo Pence. “Vamos a hacer grande a American de nuevo. De nuevo".

La convención republicana es un momento crucial para Trump, quien está a la zaga en las encuestas estatales nacionales y en el campo de batalla y está bajo una intensa presión para cambiar la carrera. Solo el 23% piensa que el país va en la dirección correcta, mientras que el 75% piensa que va por el camino equivocado, según una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.\

