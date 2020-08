Receso académico y administrativo en UPR por tormenta Laura

El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jorge Haddock anunció un receso académico-administrativo por el paso de la tormenta Laura apartir de las 5 de la tarde de hoy.

Más temprano, el rector del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR-RP), Luis A. Ferrao, hizo el anuncio a la comunidad universitaria en su recinto. El Consejo General de Estudiantes de la UPR-RP publicó en sus redes la comunicación del rector. Esto es lo que se publicó:

En respuesta a los informes del Centro Nacional de Huracanes -y en sintonía con las directrices emitidas por nuestro presidente, Dr. Jorge Haddock sobre el paso de la tormenta tropical Laura por Puerto Rico- se anuncia un receso académico y administrativo a partir de hoy viernes 21 de agosto -a partir de las 5 p.m.- para que toda la comunidad universitaria se prepare debidamente. Este receso se prolongará hasta que concluya la emergencia.

No obstante, se solicita a los encargados de seguridad y mantenimiento que asignen el personal mínimo requerido para realizar estas tareas.

Cualquier novedad sobre esta emergencia será oportunamente comunicada a través de este medio, nuestra página institucional www.uprrp.edu, Radio Universidad y nuestras redes sociales.

Agradecemos la colaboración de todos para enfrentar exitosamente y sin riesgos esta situación.

Aún no se ha emitido un anuncio sobre los empleados públicos en general. La conferencia de prensa del gobierno pautada para las 12:30 del mediodía no ha iniciado. La gobernadora, Wanda Vázquez no estará en la conferencia de prensa que será dirigida por el renunciante secretario de Estado, Elmer Román.

Laura tiene vientos de 45 millas por hora y se espera que afecte a la Isla a partir de esta noche.

Te recomendamos: