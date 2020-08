Depresión tropical #13 se convierte en la tormenta Laura

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) anunció en la mañana de hoy, viernes, que la depresión tropical número 13 ya es tormenta tropical luego de fortalecer sus vientos a 45 millas por hora (mph). La tormenta se llama Laura y las proyecciones la ubican más cerca de Puerto Rico.

En el boletín de las 9:00 de la mañana, el sistema se encontraba en la latitud 17.0 grados norte y en la longitud 59.8 grados oeste.

Asimismo, informaron que continúa vigente la vigilancia de tormenta tropical para Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

El gobierno de Puerto Rico convocó una conferencia de prensa para las 12:30 de la tarde de hoy en el Centro de Operaciones de Emergencia del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD). Se espera que se ofrezcan detalles sobre preparativos de cara al paso de la tormenta Laura por la zona de Puerto Rico.

Al momento, no se ha informado sobre si los empleados públicos trabajando serían despachados para preparativos de tormenta.

Expertos han informado que se espera que para la noche de hoy y la madrugada de mañana, sábado, comience a deteriorarse el tiempo en la isla.

9 AM AST

UPDATE: Depression has strengthened to Tropical Storm #Laura

ACTUALIZACIÓN: La Depresión se ha fortalecido a la Tormenta Tropical #Laura#prwx #usviwx pic.twitter.com/zY4fIUDzWd

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) August 21, 2020