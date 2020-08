Pierluisi y Jenniffer González condenan expresiones de Trump sobre Puerto Rico

Un día después de que trascendieran supuestas expresiones de Donald Trump hablando despectivamente de Puerto Rico, el candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, y la comisionada residente Jenniffer González, censuraron las palabras atribuidas al presidente.

El miércoles, Miles Taylor, exfuncionario del Departamento de Seguridad Nacional de la administración de Trump, expresó en una entrevista que el líder republicano tenía interés en intercambiar Puerto Rico por Groenlandia por considerar a la isla un lugar sucio y de gente pobre.

En una entrevista con CNN, Pierluisi, afiliado al Partido Demócrata, criticó hoy las palabras de Trump.

"Las expresiones sobre el canje de Puerto Rico por Groenlandia, fueron una falta de respeto a todos los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico, especialmente a aquellos puertorriqueños que han luchado en todas las guerras estadounidenses", expresó quien asumirá la presidencia del PNP en sustitución del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

.@realDonaldTrump's expressions about trading Puerto Rico for Greenland, were disrespectful to all the American citizens of Puerto Rico, especially to those Puerto Ricans who have fought in all American wars. pic.twitter.com/8V1ES2ge9T

— Pedro R. Pierluisi (@pedropierluisi) August 20, 2020