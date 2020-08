Reclaman a CEE y a partidos atención al voto telefónico para población con diversidad funcional

El titular interino de la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), Gabriel E. Corchado Méndez, hizo un llamado a la gerencia de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y a los partidos políticos que celebran primarias este domingo, 16 de agosto de 2020, a que tengan atención especial al proceso de voto telefónico que por ley se ofrece a las personas con impedimentos. “El pasado domingo hicimos reclamo de este tipo, porque tuvimos casos donde el sistema no estaba disponible, e incluso hubo una escuela en San Juan donde el colegio de fácil acceso tenía dos escalones y el ciudadano Edwin Alequín hizo una denuncia pública. Hay que respetar el derecho y el espacio de las personas con impedimentos, es lo justo y es la ley”, aseguró Corchado.

Por su parte, el coordinador del Programa de Protección y Defensa de los Derechos de los Electores con Impedimentos, (PAVA por sus siglas en inglés) Gabriel Esterrich Lombay, detalló que el sistema de ‘Vote by Phone’ debe cumplirse en vista de la Sección 301, 3(b) de la Ley “Help America Vote Act” (HAVA, por sus siglas en inglés). “La misma establece el requisito de uso de al menos un sistema de votación electrónica de grabación directa u otro sistema de votación equipado para personas con impedimentos en cada colegio electoral”. Este contrato se firmó entre el miércoles y jueves pasado y la CEE no le dio promoción. Nuestro Programa impulsó que se firmaran los contratos del ‘Vote by Phone’, lo promocionamos tan pronto lo conocimos oficialmente, pero en medio del caos no llegaron los teléfonos el domingo”.

En monitorías realizadas el domingo a decenas de centros de votación de ambos partidos políticos en donde sí se pudo realizar el proceso, muy pocos tenían el voto telefónico. “Por ejemplo, sí estuvo disponible en un colegio de la Escuela José Dávila en Bayamón, específicamente en la Primaria del Partido Popular Democrático, pero en mismo centro de votación, en los salones del Partido Nuevo Progresista no se observó el sistema del ‘Vote by Phone’ y debe estar en todos los colegios. Aunque de la CEE nos informaron que no llegaron, simplemente no estaban en los maletines”, añadió Esterrich.

La DPI exhortó a los funcionarios de operaciones electorales de la CEE a estar atentos a que todos los maletines incluyan el sistema. “Estamos conscientes de la prisa con que se efectuó el proceso, sin embargo, exigimos que esto no vuelva a ocurrir cuando se lleve a cabo el próximo proceso de primarias, es imperativo que incluyan los teléfonos, lo mismo en las elecciones de noviembre”, añadió Corchado.Como parte de la monitoría, Esterrich agradeció los esfuerzos de los funcionarios de colegio de ambos partidos políticos. Un ejemplo de las situaciones observadas durante nuestras monitorías ocurrió en el centro de votación de la Academia San José en Guaynabo, “allí la primaria del PPD no tuvo accesibilidad, le prestaron los salones con escalones y algunos en el segundo piso sin permitir el uso del elevador, sin embargo, los funcionarios realizaron todos los esfuerzos necesarios para que los electores con impedimentos votaran. Definitivamente para las elecciones generales esto no puede suceder, los centros de votación tienen que ser accesible, la CEE debe seleccionar centros de fácil acceso”.

Esterrich invito a los electores con impedimentos que denuncien cualquier problema de accesibilidad en el proceso, “nuestra recomendación es que si lo desean ejerzan su derecho al voto, el personal del Programa estará muy pendiente y en constante monitoreo durante el segundo evento de primarias”. Cualquier elector con impedimento que atraviese algún problema durante el proceso electoral puede comunicarse con nosotros al 787-725-2333 ó 787-523-8910 (personas sordas) y preguntar por el Programa PAVA, mediante correo electrónico a [email protected], [email protected] , o a la Comisión Estatal de Elecciones al 787-777-8682 o en la página del CEE: www.ceepur.org.