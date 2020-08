Protestan frente a Educación por desmantelar escuela en Vega Alta en medio de la pandemia

La comunidad de la Escuela Ladislao Martínez Otero de Vega Alta, conocida como ‘Maestro Ladí’, denunció hoy, jueves, el desmantelamiento de su escuela en medio de la crisis de salud que vive el país.

“En el pico de la pandemia por COVID-19 y en momentos en que el secretario de Educación, Eligio Hernández, todavía no ha dado instrucciones claras sobre cómo iniciará el año escolar, la comunidad escolar entiende que desmantelar una escuela no debe ser la prioridad, pues los procesos no se han dado de forma adecuada”, detalló Brenda Rubio, portavoz del grupo que se manifestó hoy frente la sede del Departamento de Educación.

“El Departamento amenaza con quitarles el Programa General y todos los grupos de noveno grado y enviarlos a otra escuela de manera arbitraria, pues no se contó con los componentes de la comunidad para ello. Eso tendría el efecto de reducir su oferta académica, su matrícula y restarle atractivos a la Maestro Ladí. Además, perderíamos una gran cantidad de maestros y maestras, más de 20 profesores, que no sabemos lo que pasaría con sus empleos. Por tal razón, la comunidad pide que se entregue, por escrito, la autorización para que la organización escolar permanezca como está durante este año y permitir que el proceso se realice de forma justa y ordenada tal como prometió, por escrito, el señor Eligio Hernández el 11 de julio de 2019”, añadió Rubio.

La portavoz aseguró que dicha escuela ha sido muy exitosa, tiene suficiente matrícula, la cual aprobó el propio DE durante el mes de mayo 2020) con una oferta académica variada y no hay razón alguna para que la agencia haya decidido desmantelarla. Cuenta además con una propuesta de tutorías, ya aprobada, fuera del horario escolar.

“Nosotros entendemos que cualquier decisión debe tomar en cuenta las necesidades e intereses de la comunidad. Así expresamos nuestro interés en que la comunidad escolar que vive y se desarrolla a partir de esta escuela se mantenga como hasta ahora y no sea desmantelada como son las pretensiones del Departamento de Educación”, argumentó Rubio.

Precisamente, la reducción de matrícula es una de las razones principales que el Departamento de Educación está utilizando para cerrar cientos de planteles, por lo que los padres temen que a la larga, este sea uno de los objetivos de la agencia. Tan reciente como el viernes, 7 de agosto el magisterio recibió un taller de manejo de trauma de la UNICEF para manejar los daños emocionales

por la pandemia.

“Nos parece indignante que sea el DE quien provoque el trauma para cientos de adolescentes que no regresarán a la escuela de la cual salieron el viernes, el 13 de marzo de 2020 y a la que desean volver”, finalizó la portavoz de los padres, madres y encargados de los estudiantes de la Escuela Maestro Ladí.

