Gobernadora insistirá en la salud sobre la economía en la próxima OE

El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy Rivera dijo el jueves que el gobierno aumentará la educación ciudadana y el cumplimiento de la Orden Ejecutiva, porque si no, el colapso económico que ha provocado la emergencia del COVID-19 será mayor.

“En Puerto Rico, de marzo a junio del 2020 se han perdido 80 mil empleos. Y eso son las estadísticas del gobierno federal. Aquí estamos en riesgo de perder alrededor de 20 a 30 por ciento de nuestras pequeñas y medianas empresas (hay alrededor de 26 mil pequeñas y medianas empresas, según la Cámara de Comercio). Así que la situación económica es seria. El sector turístico está seriamente afectado, ventas al detal y servicios está altamente afectado. Por lo tanto, tenemos que buscar la manera de bajar este contagio y atender el asunto de cumplimiento y educación, porque de lo contrario, vamos a seguir perdiendo empleos”, dijo Laboy Rivera a su salida de la reunión con la gobernadora Wanda Vázquez Garced y los integrantes de los grupos de trabajo (Task Force) económicos y de salud.

“Eso es algo que se habló en la reunión y la gobernadora estará haciendo el anuncio en su momento, de que se van a redoblar esfuerzos en el cumplimiento. Yo también he estado haciendo recomendaciones de que las ayudas que si existen que no van a resolver el problema, pero van a mitigarlo, tienen que acelerarlas”, añadió.

Por su parte, el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano expresó que, “el balance para la gobernadora es salud sobre la economía. En eso no va a ceder en estas órdenes ni en las venideras”.

Insistió es que el problema es, que algunos ciudadanos no cumplen con las restricciones de la Orden Ejecutiva.

“La infección en este momento es comunitario, no viene (por el) aeropuerto. Eso queremos dejarlo claro. No sigamos poniendo la excusa de que vienen por el aeropuerto. No, somos los puertorriqueños los que estamos siendo indisciplinados”, expresó.

Ambos funcionarios mencionaron que la gobernadora tiene una reunión adicional el viernes antes de hacer cualquier anuncio sobre la Orden Ejecutiva que entraría en vigor el 16 de agosto.

