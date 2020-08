El pasado mes de julio fue el más caluroso registrado en el hemisferio norte

El pasado mes de julio empató como el más caluroso registrado en el mundo, según los Centros Nacionales de Información Ambiental de la NOAA.

Asimismo, el hemisferio norte experimentó su julio más caluroso, superando su récord anterior establecido en 2019.

La temperatura global de julio de 2020 fue de 62,06 grados F , 1,66 grados F por encima del promedio del siglo XX – empatando con 2016 como el segundo julio más caluroso registrado. El mes pasado estuvo a sólo 0.02 de un grado F de empatar el récord de julio de 2019, indicó NOAA en su informe climático global mensual.

La temperatura promedio combinada de la superficie terrestre y oceánica para el hemisferio norte, la más alta jamás registrada en julio, fue de 2.12 grados F por encima del promedio sin precedentes. La temperatura combinada superó a julio de 2019 en 0,14 grados F.

Las temperaturas récord de julio se extendieron por partes del sureste de Asia, el norte de América del Sur, América del Norte, así como en el oeste y norte del Océano Pacífico, el norte del Océano Índico y partes del Mar Caribe.

NOAA: July 2020 was hottest on record for N. Hemisphere, 2nd hottest July overall for the globe; #Arctic sea ice shrank to record low. Read more: https://t.co/QTkQ0fgYpe#climate pic.twitter.com/oOraDRIfyI

— NOAA Satellites – Public Affairs (@NOAASatellitePA) August 13, 2020