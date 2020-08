Secretario del Tesoro no menciona incentivo de $1,200 al hablar sobre negociaciones con los demócratas

El secretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, aseguró que los demócratas no quieren negociar para alcanzar un acuerdo final en lo que sería el nuevo paquete de estímulo económico por el coronavirus.

“Hoy temprano, la presidenta Pelosi y yo hablamos por teléfono. Su declaración no es un reflejo exacto de nuestra conversación. Dejó en claro que no estaba dispuesta a reunirse para continuar con las negociaciones a menos que accediéramos por adelantado a su propuesta, que cuesta al menos 2 billones de dólares", expuso Mnuchin en una declaración escrita sobre su conversación con la líder demócrata Nancy Pelosi.

Además, el secretario del Tesoro expuso la administración del presidente Donald Trump está dispuesta a dar paso a la legislación que agregará más fondos por la emergencia del coronavirus.

Ante la paralización de las negociaciones, el pasado fin de semana el mandatario firmó una orden y varios memorandos para otorgar $400 semanales de ayuda suplementaria de desempleo.

Sin embargo, la ayuda es una menos generosa que la anterior de los $600 semanales que expiró en julio, y los estados tendrán que aportar un 25% de ese dinero para los desempleados.

“La Administración está dispuesta a avanzar con una legislación que permita fondos sustanciales para escuelas, cuidado infantil, alimentos, vacunas, hospitales, PPP para pequeñas empresas, asistencia de alquiler, banda ancha, aeropuertos, asistencia del gobierno local y estatal y protección de responsabilidad para universidades, escuelas y empresas", expuso Mnuchin.

Sin embargo, en su declaración no mencionó los cheques a individuos de $1,200, aspecto del paquete que ha generado expectativa entre los ciudadanos.

"Los demócratas no tienen interés en negociar", agregó el secretario del Tesoro en su declaración escrita sobre el tranque que ha mantenido la Cámara y el Senado federal por semanas.

Por su parte, Pelosi expuso en un comunicado: "Los demócratas se han comprometido. En repetidas ocasiones, le hemos dejado en claro al administrador de Trump que estamos dispuestos a bajar $ 1 billón si ellos suben $ 1 billón. Sin embargo, está claro que la Administración aún no comprende la magnitud de los problemas que enfrentan las familias estadounidenses"

Democrats have compromised. Repeatedly, we have made clear to the Trump Admin that we are willing to come down $1 trillion if they will come up $1 trillion. However, it is clear that the Admin still does not grasp the magnitude of the problems that American families are facing.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 12, 2020