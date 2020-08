El último Blockbuster del mundo ambientará con Airbnb una pijamada de los noventa

Durante los años noventa Blockbuster y los videoclub fueron una de las industrias más importantes del mundo, arrendando películas en VHS y, posteriormente, en DVD.

Pero la llegada del streaming, principalmente, poco a poco fue dejando de lado a la empresa, hasta dejar un solo local, el cual se mantiene hasta el día de hoy solo por nostalgia.

Y es a esa nostalgia a la que quieren apostar junto a Airbnb para realizar una "pijamada noventera" dentro del mismo local.

Así lo anunció la aplicación especializada en los arriendos de domicilios, ya que durante septiembre "el último Blockbuster en el mundo ofrecerá una pijamada con películas de los noventa".

La noticia hizo que la cuenta oficial del videoclub en Twitter volviera a tener actividad después de seis años, aunque solo fue para "saludar".

…cause the last BLOCKBUSTER in the world will be offering movie lovers in Bend a 90s themed sleepover for a limited time—only on airbnb. who’s down? 👀https://t.co/dd4yz1UtZP pic.twitter.com/NJEZK2wxeW

— Airbnb (@Airbnb) August 11, 2020