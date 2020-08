Puerto Rico no ha utilizado los $150 millones para rastreo y pruebas de COVID-19

El gobierno de Puerto Rico no ha utilizado ni un solo dólar de los $150 millones presupuestados para el rastreo de contactos y pruebas por COVID-19.

Estos $150 millones provienen de los 2,200 millones entregados a Puerto Rico de parte del gobierno federal a través de la Ley CARES.

Puerto Ricans are rightfully focused on the election situation, but I found out today: PR has not spent $1 of the $150 million that it budgeted for the COVID-19 testing & contact tracing program. The 150M comes from 2.2 billion given to PR by the federal govt thru the CARES Act. pic.twitter.com/2WLyWmgMNS

— David Begnaud (@DavidBegnaud) August 12, 2020