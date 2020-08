Joe Biden elige a Kamala Harris como candidata a la vicepresidencia

El exvicepresidente y actual candidato presidencial demócrata Joe Biden anunció que la senadora de California Kamala Harris será su compañera de fórmula, convirtiéndola en la primera mujer negra en una candidatura presidencial de un partido importante.

Después de un proceso de investigación largo y bien publicitado, el ex vicepresidente hizo por primera vez el anuncio tan esperado en un mensaje de texto a sus seguidores.

“Aquí Joe Biden. Grandes noticias: he elegido a Kamala Harris como mi compañera de fórmula. Juntos, contigo, vamos a vencer a Trump ". el mensaje leído.

La campaña de Biden también anunció, la semana pasada, que Biden realizará una recaudación de fondos virtual con su nuevo compañero de fórmula.

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate.

— Joe Biden (@JoeBiden) August 11, 2020