Jenniffer González dice que no pertenece a esta administración y que la Gobernadora está errada

En medio del caos electoral que se vive en Puerto Rico, la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jenniffer González, aseguró que no pertenece a la actual administración y que la gobernadora Wanda Vázquez está errada.

En el Programa Jugando Pelota Dura, González criticó a los que plantean invalidar votos ya realizados el pasado domingo para comenzar una nueva elección.

“Si tu anulas un proceso electoral como el que acabamos de llegar, aunque haya sido parcialmente, no hay manera de que Puerto Rico esté listo para unas primarias antes de las elecciones”, comentó la funcionaria.

Al ser cuestionada de que este era uno de los planteamientos de la gobernadora Wanda Vázquez, González, aseguró que esta está errada y que no desea validar el voto de quien así lo hizo el pasado domingo.

“Yo creo que está errada la Gobernadora en su planteamiento, aquí está diciendo que el voto de quien fue el domingo no vale”.

González agregó que, “yo no creo en suspender un proceso electoral de esta magnitud, yo creo que quien pide la suspensión de un proceso de esta magnitud no conoce la ley electoral, no conoce el daño irreparable que le hace al electorado en Puerto Rico”.

Te recomendamos:

Además, al ser señalada como parte de la administración actual, la comisionada residente se alejó de la administración asegurando que no es parte de ella, ya que representa al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos.

“Yo no pertenezco a esta administración, yo represento al pueblo de PR en el congreso de Estados Unidos. Yo no soy parte del ejecutivo, yo soy parte del legislativo”, indicó.

El pasado domingo, 9 de agosto, las primarias en Puerto Rico se vieron suspendidas por falta de papeletas en los colegios para votar, dejando a más de la mitad de los votantes sin el derecho de así ejercerlo.

Entre la Comisión Estatal de Elecciones, y los presidentes del Partido nuevo Progresista y Partido Popular Democrático, Thomas Rivera Schatz y Aníbal José Torres, decidieron continuar el proceso este próximo domingo, 16 de agosto.

Esta decisión está siendo objetada en el Tribunal Supremo de Puerto Rico por una ciudadana y cuatro de los aspirantes a la candidatura de la gobernación de ambas colectividades.