Exhortan a ciudadanos a sacar sus monedas ante escasez por COVID

El secretario del Departamento del Tesoro federal, Steven Mnuchin, exhortó a los ciudadanos a utilizar las monedas que tengan guardadas a fin de atajar la escasez que se ha generado por la pandemia.

"Si tiene monedas adicionales en casa, úselas para hacer compras, o deposítelas en el banco o cámbielas por efectivo. ¡Ayuda a que las monedas se muevan!", indicó Mnuchin en su cuenta de Twitter.

If you have extra coins at home, please use them to make purchases— or deposit them at the bank or exchange them for cash. Help get coins moving! 🇺🇸

— Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) August 11, 2020