Ciudadanos rechazan volver a votar y piden que se cuenten sus votos

Un grupo de ciudadanos de Cataño, San Juan y Toa Alta reclamaron que sus votos, ya emitidos el domingo, se respeten y cuenten.

“Nosotros nos levantamos temprano y fuimos a votar, ejerciendo nuestro derecho democrático. Rechazamos enérgicamente cualquier intento de invalidar ese voto. Votamos de acuerdo a la ley y no vamos a volver a votar. Nuestro voto se tiene que contar, esto no es Irán, Siria o Venezuela; aquí el voto es sagrado y se va a contar”, señaló el líder del grupo, el licenciado Hiram Torres Montalvo en una comunicación escrita.

Piden que se cuenten sus votos

“Votamos ya. No es justo que quieren forzarnos a otra votación. No y no. Nuestro voto se va a contar así tengamos que tirarnos a la calle y pedir auxilio al gobierno federal de este intento de quitarnos el voto. Estamos dispuestos a ir a donde sea, acudir a donde sea para que se respete nuestro voto ya dado”, dijo por su parte Juan Ramón Pérez de Toa Alta.

“Que el pueblo sepa sin lugar a dudas que nosotros, los que ya votamos, los que pasamos cosas para votar, vamos a luchar para que se respete nuestro derecho democrático. No vamos a volver a votar y quien se atreva a tratar de quitarnos ese derecho que se prepare porque vamos a pedir ayudar al gobierno federal”, añadió José Hernández de San Juan.

Te recomendamos: