'Betito' Márquez demanda a CEE para que lo certifique como ganador en Toa Baja

El alcalde y precandidato a la alcaldía de Toa Baja por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Bernardo 'Betito' Márquez solicitó hoy al Tribunal de Primera Instancia a que le ordene a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) a que lo certifique como el candidato con más votos en las primarias de dicho municipio.

Según el alcalde, las primarias en el municipio de Toa Baja se realizaron conforme a la Ley Electoral de Puerto Rico ya que los colegios y centros de votación abrieron y cerraron según lo pautado por la Comisión Estatal de Elecciones para el evento primarista del 9 de agosto. Es decir, de acuerdo con Márquez, todos los centros de votación en Toa Baja pudieron celebrar las votaciones en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. El funcionario demandó al presidente de la CEE, Juan Dávila, y a María Dolores 'Lolin' Santiago, comisionada electoral del PNP.

"Los colegios abrieron y cerraron según lo pautado, no obstante los copresidentes de la comisión de primarias se niegan a actuar según manda la Ley", reza el recurso de Mandamus de Márquez.

"Es de todos conocido que en otros colegios electorales de Puerto Rico no recibieron materiales o los recibieron tarde, no obstante, ese no fue el caso en nuestro municipio. Todos los colegios completaron su contabilidad y los presidentes de la comisión de primaria, o sea los demandados, se niegan a cumplir con su mandato de ley", continuó.

Añadió que los demandantes "no tienen autoridad legal para detener la certificación del día de la elección o primer anuncio según el conteo de los votos hasta el momento".

Te recomendamos este episodio del podcast Con Los Editores sobre los pleitos ante el Supremo:

Te recomendamos: