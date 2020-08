Exalcalde solicita que vuelvan a abrir los colegios electorales donde ya se votó

El exalcalde de Arecibo, Lemuel Soto Santiago, levantó su voz ante las serias irregularidades vividas en las atropelladas primarias celebradas ayer, en toda la Isla, pero principalmente en Arecibo.

El precandidato a la poltrona municipal por el Partido Nuevo Progresista informó que en Arecibo entre 7:00 y 11:00 de la mañana “fueron miles de personas que hicieron largas filas y tuvieron que abandonarlas” pues no tenían conocimiento si realmente se llegarían a celebrar las primarias en este municipio.

Hizo una petición a la Comisión Estatal de Elecciones (C.E.E.) que vuelvan abrir los colegios y si el incumbente gana, que sea porque el pueblo así lo decidió en su mayoría y que no se le prive el derecho a ejercer su voluntad.

“Para que tengan una idea 14,134 electores del PNP votaron en la primaria del 2016, mientras que datos no oficiales dicen que apenas 6,863 personas ejercieron su derecho al voto el domingo, una diferencia de 7,271 votantes, de ser cierto los números que se están divulgando. Una diferencia dramática de personas ante la falla gigantesca que tuvo el C.E.E. en entregar a tiempo todo el equipo para poder hacer el proceso de votación. Sabemos de muchos ancianos que son muy disciplinados al momento de ir a votar no podían esperar 2 y 3 horas en las largas filas, exponiéndose al COVID-19 y el intenso calor que se vivió ayer en el país. De igual manera muchas personas que hicieron arreglos en sus trabajos para votar temprano, no pudieron ejercer su derecho al sufragio por encontrarse laborando a la hora de abrir los colegios, ya que no pudieron esperar más tiempo. También se debe añadir sobre el constante rechazo de las máquinas de escrutinio a las papeletas bien votadas, ya que atrasaba más el proceso”, expresó Soto Santiago.

Sugirió que el próximo domingo, de continuarse el proceso ese día como se plantea al momento, que se abran nuevamente los colegios donde ya se votó en Arecibo, para que la gente culmine con este proceso debidamente establecido en ley.

“Que el pueblo soberano decida y esa decisión es la que este servidor acatará, mientras tanto no podemos conceder nada. El presidente del C.E.E. que tome en consideración nuestra petición o de lo contrario iremos a los Tribunales para hacer valer el derecho de los electores de Arecibo a tomar sus decisiones”, manifestó.

Te recomendamos: