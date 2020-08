Episcopales exigen investigación sobre las primarias de ayer

La conferencia Episcopal Puertorriqueña se expresó sobre el evento electoral que se realizó en el día de ayer donde el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático buscaban escoger quienes serían sus candidatos para las próximas elecciones generales.

Estas primarias tuvieron que ser pospuestas ya que las papeletas de la mayoría de los colegios electorales no habían recibidos las mismas, por lo que se indicó, luego de que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila, y los presidentes del PPD y PNP, Aníbal José Torres y Thomas Rivera Schatz respectivamente, acordaran continuar el proceso el próximo domingo.

"En el día de ayer, Puerto Rico vivió, a nuestro juicio, el momento más triste de su historia democrática. Que en 45 de los 78 municipios no pudieran votar los electores es una crasa violación al sagrado derecho al voto. El voto es tan sagrado en primarias como en elecciones generales", comentaron en sus declaraciones escritas.

Ante lo sucedido,el grupo de religiosos solicitó una investigación que llegue hasta las últimas consecuencias, ya que aseguran que al día de hoy, nadie a aceptado responsabilidad alguna por la situación.

"Lo sucedido en el día de ayer amerita ser investigado minuciosamente hasta sus últimas consecuencias. Al día de hoy, nadie ha aceptado su culpa por el caos de ayer causado únicamente por la negligencia u omisión. Miembros de un partido señalan al otro partido; miembros de los partidos señalan a la Comisión Estatal de Elecciones; otros reparten la culpa entre los partidos, la Comisión, la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno. No nos cabe la más mínima duda de que aquí hubo alta negligencia e irresponsabilidad en su máxima expresión", agregaron.

La conferencia, cuestionó las razones para que la CEE no estuviera lista con todos los materiales para realizar el evento electoral.

"¿Cómo es posible que no estuvieran las papeletas listas y nadie se diera cuenta o no se hiciera el señalamiento? ¿Cómo es posible que no estuvieran los maletines listos, o los camiones listos el día antes del evento y nadie dijera nada? A qué se debió el caos? ¿A la reforma electoral? ¿Amerita una revisión de la misma a meses de las Elecciones Generales? ¿Hay capacidad administrativa para llevar un proceso electoral confiable, equitativo, justo y transparente? ¿Hubo intereses partidistas o individuales envueltos? Por la democracia en Puerto Rico, por el sagrado derecho al voto, por el respeto a los electores y electoras, por respeto a los funcionarios de las comisiones locales, juntas de unidad y de colegios, lo sucedido ayer no debe quedar impune, no debe ser minimizado pues no solo afectó negativamente el proceso electoral de ayer, sino que minó la confianza entre los electores y electoras y arroja dudas sobre la viabilidad y la confiabilidad de las Elecciones Generales del próximo mes de noviembre", continuaron.

Sobre esto, se han presentado varios cuestionamientos y recursos legales en contra de la CEE y la decisión entre estos y los presidentes de los dos partidos que participaban del evento en el día de ayer.

Pedro Pierluisi, quien es uno de los precandidatos para la candidatura de la gobernación del PNP, solicitó al Tribunal Supremo de Puerto Rico que se orden el conteo de las votaciones que se pudieron realizar en el día de ayer. Otro pleito presentado fue el de Eduardo Bhatia, quien busca ganar la candidatura a la gobernación por el PPD, y solicitó que se junte con el del excomisionado residente Pierluisi.

Carlos "Charlie" Delgado, aunque indicó que estaría presentado un recurso por su parte para que las votaciones se realicen entre mañana martes o el miércoles, aún no ha formalizado su expresión.