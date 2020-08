Cancelan reunión de directorio del PNP para esperar por el Tribunal Supremo

El secretario del Partido Nuevo Progresista (PNP), Rafael “June” Rivera, confirmó a Metro Puerto Rico la cancelación de una reunión que iba a realizar el directorio de la colectividad mañana para atender la situación de las primarias, las cuales tuvieron que ser suspendidas por falta de papeletas en más de la mitad de los colegios electorales.

Según indicó Rivera, quien también es representante, la reunión fue cancelada para esperar a la decisión que tome el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que acogió la solicitud que el precandidato a la gobernación por el PNP, Pedro Pierluisi, había presentado para atender directamente un recurso legal mediante el cual solicita que se ordene a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) comenzar el conteo de los votos que se emitieron el domingo.

“El directorio fue convocado para atender el tema de las primarias”, indicó Rivera en entrevista con este medio. Sin embargo, aseguró que el ente será convocado nuevamente “una vez el Tribunal se exprese”.

Fuentes de Metro aseguran que la convocatoria había sido cancelada ya que no contaban con los votos para respaldar la resolución acordada en la CEE por el presidente de la colectividad, Thomas Rivera Schatz, que detuvo las votaciones del domingo y fijó para el próximo fin de semana la continuación de la primaria. El secretario del PNP rechazó esa información y aseguró que no había una agenda establecida para ser atendida durante la reunión.

“En ningún momento se envió agenda”, aseguró Rivera al ser cuestionado sobre este tema, e indicó que el directorio del PNP fue convocado para el día de mañana a solicitud de Rivera Schatz.

“El presidente me pidió que convocara, obviamente se iba atender el tema de las primarias pero no había una agenda establecida”, insistió.