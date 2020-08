Bhatia acudirá al tribunal para que se revelen resultados preliminares de primarias

El precandidato popular a la gobernación Eduardo Bhatia anunció que someterá al tribunal un recurso para exigir que se contabilicen y divulguen los resultados de los votos emitidos ayer en el inicio del proceso primarista, así como que se ordene que el evento electoral continúe con la mayor celeridad posible.

El asesor legal de la campaña de Bhatia, José Andreu Fuentes, precisó que la intención es solicitar posteriormente al Tribunal Supremo que acoja el recurso, con miras a que sea consolidado con otra demanda similar que presentó anoche el aspirante novoprogresista a la gobernación Pedro Pierluisi.

Te recomendamos:

“Yo no confío que los números que se votaron ayer van a ser los mismos del domingo que viene. Yo no puedo confiar en una Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que no puede ofrecer la misma garantía de tener unas papeletas impresas. Quien no puede lo básico no puede con lo que es un poquito más complicado”, afirmó Bhatia.

“Estamos argumentando (que) conforme a las leyes de este país, el Código Electoral y los reglamentos aplicables, cuando una unidad, precinto o colegio electoral termina tiene, por ley, que contabilizarse y terminarse el proceso de contabilización y divulgarse los resultados. Eso es lo que establece la ley de Puerto Rico. Entendemos que el acuerdo que hizo la CEE, y el acuerdo entre los comisionados del PNP (Partido Nuevo Progresista) y el PPD (Partido Popular Democrático) es contrario a la ley y ese reglamento porque violenta la disposición que establece que para culminar la elección en ese colegio o unidad tiene que terminar el proceso de contabilización y transmitirse los resultados para que el pueblo de Puerto Rico conozca…porque lo más importante en una democracia es la transparencia”, dijo Andreu Fuentes por su parte.

La certificación firmada por el secretario de la CEE, Ángel Rosa Barrios, dispuso que, por acuerdo de las comisiones de primarias del PNP y PPD, en los precintos en que no hubieran llevado las papeletas ayer antes de la 1:45 p.m., las votaciones se pospondrían hasta el domingo 16 de agosto.

De acuerdo con el senador, los presuntos resultados de colegios que transcendieron ayer, muchos de los cuales colocan a su contrincante Carlos Delgado Altieri en ventaja, son “falsos”.

“Esta mañana yo venía escuchando ‘Bhatia perdió en el precinto de no sé qué unidad de San Juan’. Con números exactos de una unidad. Y anecdóticamente hablamos con nuestros funcionarios que nos dicen que eso es totalmente falso. Se están dando números falsos. Nadie le puede certificar a nadie aquí que un número que se está dando allá afuera no fue inventado por otra campaña. No estoy acusando absolutamente a nadie. Lo que estoy diciendo es que se están inventando números allá afuera. Esa es la historia de esta campaña, inventándose encuestas y sondeos, llevan seis meses haciendo lo mismo. Esto es lo mismo”, dijo el legislador.

Bhatia, en conferencia de prensa, señaló que buscaría reunirse con sus dos rivales primaristas, Delgado Altieri y la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, para aclarar sus posturas en torno a lo que consideran debería ser el proceso para completar el atropellado evento electoral. Ayer, según datos ofrecidos por el comisionado electoral del PPD, Lind Orlando Merle Feliciano, la colectividad solo pudo llevar a cabo la votación en 36 de los 110 precintos.

Bhatia puntualizó que ayer Delgado Altieri opinó inicialmente que debía realizarse una primaria desde cero, anulando los votos emitidos el domingo. Sin embargo, entrada la noche, dijo en conferencia de prensa que hoy presentaría un recurso legal si los votos emitidos no se contabilizaban.

“Ayer yo dije que quisiera acabar este proceso el martes o miércoles, quisiera acabarlo. Yo quisiera acabarlo ya. Pero no quisiera forzar que fuera martes o miércoles si no están listos. Lo que quisiera es una garantía”, expresó Bhatia, al hacer un llamado a la Comisión de Derechos Civiles del Colegio de Abogados y Abogadas y otras entidades independientes a que se “activen” para evitar el “secuestro” del proceso electoral.

Bhatia reconoció que personas que ayer acudieron a colegios electorales antes de que llegaran las papeletas podrían quedarse sin ejercer su derecho. Mencionó que es una situación que debe atenderse, aunque no propuso un remedio concreto.

“Hay que discutirlo en las discusiones que vamos a tener. Pero la realidad es que en esos colegios que sí se abrieron se dieron las ocho horas (para votar). Creo que ningún colegio cerró más allá de las 6:00 p.m. o 7:00 p.m. No fue que cerraron a las 3:00 a.m. Así que en ese sentido, ese elector tuvo ocho horas para participar. Quizás no a las 8:30 a.m. cuando llegó, y esto del lado del elector siempre. En ese sentido creo que es un punto válido que tenemos que incluir en la discusión que vamos a tener. Pero la preocupación más grande mía son los 70 precintos que nunca abrieron el salón”, subrayó el líder popular.

En la lista provista por el comisionado electoral del PPD, aparecen precintos, particularmente en Mayagüez, que no comenzaron su proceso de votación hasta las 2:30 p.m., por lo que cerraron a eso de las 10:30 p.m.