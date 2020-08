Las papeletas del PPD aún no llegan a Vega Alta

Las papeletas para los candidatos a la Gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) aún no han llegado a Vega Alta pese a que la votación para el Partido Nuevo Progresista ya dio inicio, confirmó a Metro el alcalde del municipio, Oscar Santiago.

Al momento de esta publicación, al ejecutivo municipal no se le ha adelantado cuándo podrían llegar los materiales y anticipa la posibilidad de que para las 2:00 p.m. todavía no haya comenzado el proceso.

“En Vega Alta no han llegado los camiones. No han salido de San Juan. Mis funcionarios estaban listos desde las 5:00 a.m. Las del PNP llegaron y nosotros seguimos esperando. Tengo personas mayores desde antes de las 8:00 a.m.”, dijo Santiago en una entrevista telefónica.

Te podría interesar:

CEE oficialmente aplaza para las 11:00 a.m. el inicio de votación para la mayoría de los distritos El presidente de la agencia, Juan Ernesto Dávila, aseguró que "el pueblo de Puerto Rico podrá ejercer su derecho al voto"

“Aquí el resultado no será el mismo. Esto ya se afectó, esa es mi apreciación. La gente se ha ido molesta”, agregó.

El funcionario también manifestó sentir preocupación por la tardanza y dijo que esto podría modificar el resultado en la primaria debida a la escasa participación de electores que no lograron ejercer su voto.

No obstante, pese a la demora en todo el País, Santiago exhortó a todo los electores afiliados al PPD a ejercer su voto y le recomendó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced a exigirle la renuncia al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Ernesto Dávila.

“Yo creo que esta semana la gobernadora debe pedirle le renuncia al presidente de la CEE […], imagínese lo que va ocurrir en las elecciones”, puntualizó.

La tardanza en la entrega de materiales se ha manifestados en casi todos los municipios.

Esta mañana, al filo de las 6:30, este medio pudo constatar que camiones lograron salir solo a 15 precintos en ese entonces..

La controversia ha sido suscitada al punto de que el inicio de votación en la mayoría de los centros tuvo que aplazarse a las 11:00 a.m., cuando debió comenzar tres horas antes.