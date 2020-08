Se repiten problemas con materiales de primarias

Aunque el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila aseguró ayer que los maletines con material de votación para las primarias estarían temprano en los colegios, esta mañana los camiones del organismo electoral no habían salido en su totalidad a entregar los materiales a los centros de votación.

Metro supo que a las 6:30 de la mañana solo habían salido camiones para 15 precintos en los distritos de San Juan, Bayamón y el pueblo de Dorado.

La denuncia se corroboraba en redes sociales donde las personas publicaban el retraso en la entrega de materiales.

Es una falta de respeto de parte de la @CEEPuertoRico que a esta hora no lleguen los camiones de los maletines a la JIP de Ponce. Desde las 5:00 AM esperando y no llegan.@riverasaniel @MillyMendezpr @NoticentroWAPA @NotiUno @sandra2543 @LaPerlaPR pic.twitter.com/lT2ln7TLZY — Waldemar Rivera (@WaldemarRiver12) August 9, 2020

7:18am no han llegado los maletines a ningún Centro de Votación de Gurabo. — Itza M Garcia (@Itza_M_Garcia) August 9, 2020

Buenos días a todos llego el día de salir a votar. Lo que aún no sabemos a la hora que podamos votar. Los materiales aún no llegan. La presidencia de la @CEEPuertoRico se durmió y el reclamo que se lleva haciendo de que no estaban listos hoy se ve. Cuidado con el precedente. — Nelson Torres Yordán (@nelsonalcalde_7) August 9, 2020

De esta forma se repetía el retraso del fin de semana pasado que provocó un caótico inicio del proceso del voto adelantado cuando los funcionarios de colegio no recibieron a tiempo los maletines con material electoral. El pasado sábado, en el voto adelantado de la primaria del Partido Nuevo Progresista (PNP) hubo colegios que no recibieron materiales hasta después del mediodía. Esto provocó que electores que habían llegado a los colegios se fueran a sus casas sin votar. A esos electores se les había prometido que hoy tendrían una fila preferente para que emitieran el voto que no pudieron emitir la semana pasada.

Esta mañana la CEE no ha emitido ninguna comunicación oficial sobre el retraso. La última publicación en su cuenta de Twitter fue ayer. El presidente de la CEE tenía en calendario visitar colegios de votación desde las 9:30 de la mañana en la zona Sur de la Isla.

Ayer, el presidente de la CEE dijo a Telenoticias que la situación no se repetiría y que los materiales saldrían de la CEE entre la noche y la madrugada para llegar a tiempo a los colegios. Sin embargo, fuentes de este diario asegraron esta mañana que el retraso es grande y que solo salieron muy pocos camiones a 15 precintos inicialmente.

Las votaciones están programadas para iniciar a las 8 de la mañana de hoy hasta las 4 de la tarde.

Además de los problemas del pasado sábado, el proceso ha enfrentado tropiezos en la impresión de papeletas, en el voto de los confinados con las pruebas de COVID-19 de los funcionarios de colegio, la divulgación de cambio de centros de votación y en el calendario para la calibración de las máquinas de escrutinio. De hecho, no se realizó simulacro de votación con las máquinas.

Aquí el análisis de este evento electoral como parte de la alianza Tu Voz, Tu voto:

A horas de las primarias nos sentamos con los analistas del podcast Puestos Pa'l Problema para una guía de lo que podemos esperar mañana domingo Posted by Metro Puerto Rico on Saturday, August 8, 2020

Te recomendamos este episodio del podcast Con Los Editores sobre análisis político en estas primarias con Luis Dávila Colón: