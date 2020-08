CEE oficialmente aplaza para las 11:00 a.m. el inicio de votación para la mayoría de los distritos

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) oficialmente anunció hoy, domingo, que los precintos de votación del 1-25 operarán de 8:00 a.m. hasta las 4:00 a.m. y el restante de los municipios podrán ejercer su voto de 11:00 a.m. hasta las 7:00 a.m.

El cambio de horario se debe tras la tardanza en el envío de materiales a los distintos centros de votación.

"El pueblo de Puerto Rico puede tener la certeza de que podrán ejercer su derecho al voto en estas primarias locales, a pesar de los contratiempos que enfrentamos en la CEE", expresó la agencia en un comunicado.

🚨ATENCIÓN ELECTOR🚨

Los Centros de Votación estarán operando ocho (8) horas para garantizar el voto de todos los electores. Los precintos del 1-25 operarán de ⏰ 8:00am-4:00pm & los centros de votación en los restantes municipios, abrirán de ⏰ 11:00am a 7:00pm. pic.twitter.com/V2Mu0Gfq6c — Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico (@ceedepuertorico) August 9, 2020

Desde temprano en la mañana de hoy, las redes sociales se han inundado con denuncias por el atraso en los centros de votación, crítica que se ha escuchado de la mayoría de los distritos.

Esta mañana, este medio publicó que al filo de las 6:30 de la madrugada habían salido camiones con los materiales a tan solo 15 de los precintos para votar.

El evento electoral debió llevarse a cabo en junio, pero debido a la pandemia del COVID-19, la fecha tuvo que ser aplazada.