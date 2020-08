Elvis Crespo pide que voten por el hijo de Héctor O'Neill

El merenguero Elvis Crespo hizo hoy un llamamiento a los electores que votan en Guaynabo a participar de las primarias para votar por el hijo del exalcalde de ese municipio, Héctor O'Neill.

En un video en su cuenta de Facebook, el cantante hizo el llamado a los electores del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Llega este muchacho(Ángel Pérez Otero), que es un muchacho buena gente, yo estudié con él. Sin embargo, no lo siento, esto es algo muy personal, no tenemos que estar de acuerdo, pero no lo veo como el lider que hace falta en Guaynabo”, expresó Crespo.

Añadió que está respaldando tanto él como su esposa a Edward O'Neill Rosa.

“Guaynabo necesita otra vez recuperar esa fuerza como un pueblo soñador, un pueblo en constante movimiento”, manifestó.

Mira el video

Mensaje para mis HERMANOS GUAYNABEÑOS!!! LOS AMO!!! Posted by Elvis Crespo on Tuesday, August 4, 2020