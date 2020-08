El tranque en la negociación federal que pone en riesgo nuevo envío de los $1,200

Las negociaciones en el Congreso estadounidense continúan, a fin de delinear lo que será un nuevo paquete de estímulo económico para atajar el impacto del coronavirus.

Sin embargo, temas como fondos adicionales de desempleo y el monto total del paquete de estímulo mantiene las conversaciones estancadas.

El envío de nuevos pagos de estímulo a individuos ha contado con el favor tanto de demócratas como de republicanos. Sin embargo, esos temas del paquete han dilatado las conversaciones, según reportó el medio Forbes.

Además, faltan por delinear los requisitos para los cheques de estímulo. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin ha indicado que debe ser igual al de la Ley Cares. Sin embargo, otras propuestas han surgido.

La pasada semana el senador Marco Rubio propuso bajarlo a $1,000 por individuo, y aumentar de $500 a $1,000 por cada dependiente. Asimismo, se ha propuesto quitar las restricciones por dependiente que dejó a los universitarios y adultos mayores reclamados en planillas fuera del beneficio federal.

Mientras, se evalúa otorgar una ayuda suplementaria de desempleo, pero lejos de los $600 semanales que cobraron los beneficiarios del seguro de desempleo y los del Programa de Desempleo por Pandemia (PUA, por sus siglas en inglés) durante cuatro meses. Los republicanos apuestan a que sea de $200 mientras que los legisladores demócratas buscan que la cantidad sea mayor.

La semana anterior el presidente de Estados Unidos, Donald Trump responsabilizó a los demócratas de atrasar las negociaciones, y por ende el envío del dinero a individuos.

"¡Los demócratas están reteniendo los cheques de $ 1,200 a $ 3,400 (familia de cuatro) que estaban listos para ser enviados!", aseguró el mandatario en su cuenta de Twitter.

The Democrats are holding back the $1,200 to $3,400 (family of four) checks that were ready to be sent out!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 31, 2020