Educación publica la agenda para el inicio de clases

El Departamento de Educación todavía continúa con la implementación de comenzar labores el 12 de agosto, según un documento que compartió hoy, sábado, la agencia.

De acuerdo con la misiva, los maestros deben acudir a sus aulas para discutir la agenda para el inicio escolar.

📌Agenda de inicio del curso escolar 2020-2021

Enlace para ver la agenda completa: https://t.co/TzmYK9bPX4 pic.twitter.com/vPHx9k8Ehm — Dpto. de Educación (@EDUCACIONPR) August 1, 2020

Asimismo, el inicio de clases sigue pautado para el próximo 17 de agosto, de acuerdo con la agenda que anunció Educación hace dos semanas.

Por su parte, ante el incremento de contagios de COVID-19 que han escalado en las pasadas semanas, la presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico, Mercedes Martínez, había recomendado en ese entonces que se postergara el inicio de clases.

La líder sindical argumentó que no era justo llevar a cabo las clases en línea porque hay estudiantes que no cuentan con el equipo electrónico para asistir y que esto no remplazaba la importancia de las clases presenciales.

Al momento, los casos de coronavirus no han disminuido y hoy, sábado, el Departamento de Salud reportó su número más alto de contagios, con 455 casos confirmados.

