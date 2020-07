Pasado el Departamento de Educación de tener oferta mixta de enseñanza

El mayor reto para el sistema público de enseñanza del país es garantizar el aprendizaje en medio de constantes interrupciones por emergencias, por lo que un sistema de enseñanza mixta —es decir presencial y en línea— se plantea como una solución.

Así opina el exsecretario de Educación, Carlos Chardón, quien apuntó en entrevista con Metro a que la educación pública se debe mover a una enseñanza híbrida, de manera que no haya interrupciones en medio de emergencias como la pandemia del COVID-19, los terremotos y los eventos atmosféricos.

“Cuando yo fui secretario la primera vez no había enseñanza en línea, y la segunda vez no me dio tiempo a prepararlo, pero ahora tienen esa herramienta”, expresó Chardón, quien sostuvo que “ya tenemos que estar preparado un sistema que ya podamos dar lo mismo presencial que en línea, un sistema mixto”. Precisó que las escuelas deben aspirar a sistemas presenciales con ofrecimientos en línea para cuando haya emergencias de manera que no se interrumpan los servicios educativos.

“Es absolutamente necesario, porque no estamos para estar expuestos a interrupciones, sino continuar enseñando en la emergencia”, planteó al destacar que no tiene que ser un sistema de clases con “internet sofisticado, ni computadoras, estoy hablando que las clases se podrían dar por el mismo teléfono”. Otra opción, destacó, podría ser módulos instalados a las computadoras portátiles, en caso de que no haya conexión a internet o servicio puedan continuar trabajando hasta que retomen el servicio.

El gobierno determinó que debido a la pandemia, las clases comenzarán el 17 de agosto a distancia y en septiembre se proponen a comenzar de forma presencial. No obstante, los docentes deberán acudir desde agosto a las escuelas, algo que en días recientes ha levantado objeciones de los educadores. El secretario de Educación, Eligio Hernández, ha guardado silencio ante los reclamos del magisterio. De hecho, Metro solicitó entrevista con el funcionario para esta edición con temas de regreso a clases, pero Hernández canceló la entrevista el mismo día para el cual estaba coordinada. No hubo flexibilidad del funcionario para atender a este medio ni siquiera 10 minutos por teléfono.

La presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez, cuestionó cómo el Departamento garantizará el servicio educativo no solo con la pandemia, sino ahora con los eventos atmosféricos. “Al personal docente poco a poco se le ha ido entregando los equipos, pero a los estudiantes todavía… lo que nos preocupa de sobremanera es como los estudiantes van a tener acceso a la educación si lo más básico, que son los equipos tecnológicos, no lo tienen”.

Con ella coincidió la presidenta de Educamos, Migdalia Santiago, quien sostuvo que el 50 % de los alumnos viven bajo el nivel de pobreza por lo que muchos no tienen acceso a computadoras. “Si un estudiante recibe los equipos a finales de noviembre como ha dicho el Departamento, podría hasta perder ese semestre”, advirtió Santiago.

Martínez destacó a Metro que “no hay condiciones para empiece presencial nadie, ni maestros, ni estudiantes. El 11 de agosto pretenden que los maestros se reporten presencial, no hay condiciones para que los maestros se reporten allí”. Denunció que no han entregado productos de desinfección, no hay equipos de protección personal, no les han informado de pruebas y hay más de 80 escuelas sin conserjes, así como escuelas sin reparaciones desde el huracán María.

Entretanto, la presidenta de la Asociación de Maestros, Elba Aponte Santos, planteó que la mejor opción es que el magisterio se mantenga laborando desde sus hogares al menos hasta que culmine este año.

“La situación no es sencilla porque nosotros contamos con muchos maestros que tienen su salud comprometida y no los vamos a exponer”, explicó Aponte Santos.

Indicó que ningún maestro debe ser llamado a reportarse a su plantel hasta tanto el DE no realice pruebas moleculares como a los demás empleados.

En declaraciones escritas, Carmen Warren, portavoz del Comité Timón del Pleito de Clase de Educación Especial, sentenció que “nos parece negligente el pretender que el estudiantado comience una etapa híbrida entre clases presenciales y virtuales en el mes de septiembre, en escuelas que no cumplen con el espacio necesario para el distanciamiento, protocolos seguros y salubres, grupos reducidos de estudiantes por salón, ni equipos adecuados para cumplir con el mismo”.

