Tormenta Isaías podría convertirse en huracán

La tormenta tropical Isaías ya se aleja de Puerto Rico, dejando atrás efectos que podrían seguir provocando lluvias para nuestra zona, sin embargo en su paso por el Atlántico el sistema podría convertirse en huracán.

Según el boletín de las 5:00pm del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), el sistema se encuentra en la latitud 19.5 norte, longitud 70.6 oeste y continúa su paso con un movimiento de 20 mph hacia el noroeste.

En el pronóstico del SNM, la Isaías se mantiene como tormenta en su paso por la República Dominicana y Haití. Sin embargo, proyectan que el sistema se convierta en huracán mientras siga subiendo hacia las Bahamas y la parte este de la Florida. Esto podría ocurrir el viernes en la noche.

Adv. #10 Tropical Storm Isaias. Could become a hurricane Friday or Friday night. Tormenta Tropical Isaias. Pudiera convertirse en huracán el viernes y viernes en la noche. #prwx #usviwx pic.twitter.com/QHNUQ4suYz

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) July 30, 2020