Trump sugiere retrasar las elecciones de noviembre

El presidente Donald Trump sugirió hoy retrasar las elecciones presidenciales de noviembre por temas de seguridad ante el repunte de casos de COVID-19, una medida sin precedentes ya que las encuestas lo muestran detrás su probable oponente Joe Biden en estados clave.

Las expresiones de Trump surgieron en redes sociales:

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020