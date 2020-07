Bernie Sanders le dice no a idea de Trump de posponer las elecciones

El senador demócrata, Bernie Sanders le salió al paso al presidente Donald Trump y su idea de posponer las elecciones de noviembre próximo ante la emergencia de salud pública por el COVID-19.

"No, señor presidente. No retrasaremos las elecciones. El pueblo estadounidense está enfermo y cansado de su autoritarismo, sus mentiras, su racismo. El 3 de noviembre de 2020 prevalecerá la democracia y terminará su desastrosa presidencia. Adiós", lee el tuit del ex aspirante a la candidatura presidencial demócrata.

No, Mr. President. We're not delaying the election. The American people are sick and tired of your authoritarianism, your lies, your racism. On November 3, 2020 democracy will prevail and your disastrous presidency will end. Bye-bye. https://t.co/wmBYriSxGs

— Bernie Sanders (@BernieSanders) July 30, 2020