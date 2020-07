Gobierno no había compartido preocupaciones de FEMA con Nino Correa

El comisionado interino para el Negociado para el Manejo de Emergencia y Administración de Desastres, Nino Correa, desconocía de las preocupaciones señaladas por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés), por la falta de preparación que tiene el Gobierno de Puerto Rico para un evento mayor.

En entrevista con Radio Isla, Correa indicó que en ningún momento el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Pedro Janer, le advirtió sobre estas preocupaciones que había señalado el Administrador regional de FEMA, Thomas Von Essen.

"Yo me enteré ayer de la carta. Es algo que no han discutido conmigo", expresó Correa.

