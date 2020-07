FEMA advierte que gobierno no está preparado para atender emergencia mayor

El Administrador regional de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, siglas en inglés), Thomas Von Essen, advirtió que el gobierno de Puerto Rico no está preparado para atender una emergencia mayor.

“Me preocupa mucho porque estamos en el medio de la temporada de huracanes 2020 en el ambiente de COVID-19 y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según expertos de FEMA, no está preparado ni tiene la habilidad para responder y manejar un evento mayor”,expresa el funcionario en la carta al declarar que se había comunicado con funcionarios puertorriqueños.

Específicamente, menciona habló con el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón, y el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Pedro Janer.

“Han pasado cuatro semanas desde que converse cara a cara con Pabón y ninguna de las observaciones y preocupaciones han sido atendidas”, señala Von Essen en la misiva.

El periodista estadounidense David Begnaud aseguró que la gobernadora Wanda Vázquez aún no ha respondido.

SCOOP: Here’s the letter @FEMA sent to Puerto Rico Governor @wandavazquezg saying PR is “not well prepared nor has the ability to respond and manage a major event.” FEMA says the Governor has not responded even as a tropical storm is expected to hit the island in 36hrs.

Thread👇🏻 pic.twitter.com/sN5pkJNGvP

— David Begnaud (@DavidBegnaud) July 29, 2020