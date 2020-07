Ygrí Rivera se mantendrá inhibida de caso contra Wanda Vázquez

La integrante del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), Ygrí Rivera Sánchez, reiteró hoy que se mantendrá inhibida del caso contra la gobernadora Wanda Vázquez que investiga la posible comisión de delitos y violaciones al Código de Anticorrupción.

La funcionaria y exjueza del Tribunal Apelativo explicó que se inhibió de dicho caso debido a que su hija, Lorna Colón Rivera, solicitó un ascenso como fiscal y que este se encuentra ante la consideración de la gobernadora. Para Rivera Sánchez, esto resultó ser suficiente para solicitar su inhibición del caso ya que podría dar una apariencia de "conflicto de interés" pese a que estima que posee entrenamiento para realizar un análisis objetivo e independiente.

"Con independencia de lo que ella en su día pueda resolver y con independencia de lo que yo en mi día pueda resolver, siempre hay la apariencia de conflicto de interés que puede traer un montón de especulaciones dependiendo de cómo se resuelven las cosas finalmente. Ante eso decidí que era mejor inhibirme", señaló Rivera Sánchez. Mencionó que informó su decisión de abstenerse en una sesión ejecutiva antes de iniciar el proceso, por lo que aseguró que no participó de la evaluación de evidencia ni tampoco en la discusión del caso.

Asimismo, la letrada aseguró que, independientemente del resultado del ascenso de su hija, mantendrá su inhibición del caso contra la gobernadora. "Es irrelevante lo que la gobernadora haga con el nombramiento de mi hija", añadió. Rivera Sánchez, por su parte, negó que su inhibición pudiera beneficiar a la gobernadora en momento en que también se cuestiona los supuestos vínculos político partidistas del juez Rubén Vélez Torres, quien también es integrante del FEI. "Mi no participación no beneficia ni perjudica a nadie", subrayó la exjueza.

Rivera Sánchez también descartó solicitar una inhibición formal ante la Oficina de Ética Gubernamental y comentó que no es necesario que las razones de su inhibición se hicieran constar en la resolución ya que la Ley del FEI no la obliga a hacerlo. Indicó que al llegar al FEI en 2017 solicitó una inhibición de todas las controversias que pudieran llegar de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Rivera Sánchez fungió como presidenta de la entonces Junta de Síndicos de la UPR de 2009 a 2011.

Rivera Sánchez también precisó que no participará en la determinación de la impugnación que presentó la gobernadora Vázquez ante la designación de un FEI. "No voy a participar en eso. Voy a continuar sin atender en ese asunto", dijo.

El pasado lunes, el PFEI determinó designar un fiscal especial independiente contra la gobernadora y otros cinco funcionarios. De acuerdo con el referido del Departamento de Justicia los funcionarios habrían violentado el Código Anticorrupción, la Ley de Ética Gubernamental y por delitos de aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos. Sobre la gobernadora, Wanda Vázquez específicamente va sobre el Código Anticorrupción al despedir a Glorimar Andújar, exsecretaria del Departamento de la Familia, cuando esta realizaba una investigación contra Surima Quiñones, exadministradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) por el mal manejo de repartición de ayudas para los afectados por el terremoto en enero.

Se distancia de choque entre Gobernadora y Cámara de Representantes

Rivera Sánchez, por su parte, se distanció de la controversia que mantiene en jaque el nombramiento de Carlos Rodríguez Muñiz como integrante alterno del PFEI. El pasado martes, en cuestión de unas horas, la Cámara de Representantes rechazó el nombramiento del exjuez del Tribunal Apelativo. La gobernadora anunció la designación en receso de Rodríguez Muñiz como integrante alterno del Panel un día después de que se notificara la determinación del FEI de dar paso a una pesquisa en su contra.

Hoy, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos 'Johnny' Méndez, solicitó al Panel del FEI información sobre el nombramiento de Rodríguez Muñiz luego de que trascendiera que este había juramentado a su cargo.

Rivera Sánchez solo se limitó a destacar las aptitudes profesionales de Rodríguez Muñiz, pero no quiso responder si considera propio que el exjuez se integre a la investigación de la gobernadora como miembro alterno. "Esa situación habrá que resolverla antes que él llegue al FEI…Tienen que resolver allá el Ejecutivo y las cámaras con los poderes constitucionales. Pero no nos corresponde a las personas del FEI. No voy a opinar sobre eso", dijo Rivera Sánchez.

