Representante PNP cuestiona veto de la Gobernadora a proyecto que había endosado

El representante del Partido Nuevo Progresista, Rafael “June” Rivera Ortega, expresó que los jóvenes de educación especial no pueden ser parte de un “juego político” al recordar el interés de que este solicitara la devolución del Proyecto de la Cámara 1945 durante la sesión extraordinaria, de parte de la gobernadora, Wanda Vázquez Garced.

Esto ocurrió antes de que ayer (jueves), Vázquez Garced, vetara el proyecto de ley.

El pasado lunes, 20 de julio, el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón Batlle, organizó una reunión en La Fortaleza para el martes en el que participará el representante junto a la primera ejecutiva. No obstante, el representante canceló la reunión tan pronto supo que el propósito era convencerlo de que solicitara la devolución de la medida.

Rivera Ortega lamentó el veto de la primera ejecutiva mientras y, a su vez, agregó creer que “la desinformación de sectores con interés se impuso sobre la protección de los niños y jóvenes con discapacidades”.

Este dijo que La Fortaleza había recibido el Proyecto de Ley de la Cámara el 23 de junio.

“El 25 de junio me reuní con el secretario de la gobernación, Lcdo. Antonio Pabón Batlle, y con el asesor legislativo de la gobernadora, Lcdo. Alex López. Acordamos ese día que, de haber preocupaciones sobre el proyecto, me las enviarían para atenderlas. Nunca lo hicieron. Llamé y envié mensajes a la gobernadora, al secretario de la gobernación y a los ayudantes de Vázquez Garced solicitando una reunión para discutir el proyecto o para que me enviaran sus preocupaciones y tampoco accedieron, aunque esta es una medida importante de toda la Asamblea Legislativa que protege a nuestros niños con discapacidades”, relató el representante a través de un comunicado de prensa.

Gobernadora veta proyecto sobre educación especial

Si bien es cierto que la gobernadora vetó el proyecto de ley bajo la creencia de que era la decisión correcta, el representante dijo que así no lo creía cuando lo endosó el 2 de abril de 2018 cuando todavía era secretaria de Justicia.

El representante recordó que, en aquel momento, la gobernadora le dijo que era un proyecto de ley “abarcador, completo y bien estructurado”.

“En ese momento pasado la hoy gobernadora dijo a la Comisión que me honro en presidir que el Proyecto era una legislación ‘abarcadora, completa y bien estructurada’, que ‘provee los mecanismos adecuados para ayudar a desarrollar las destrezas educativas y fomentar el beneficio de la educación especial contemplada en el Programa Educativo Individualizado”, puntualizó. “Si de algo estoy seguro es que la medida no ha cambiado y sigue siendo un buen proyecto”.

