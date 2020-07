Candidato que había dado positivo al COVID-19 anuncia resultado de segunda prueba

Como fue dado a conocer a todos los medios de comunicación de la isla y de igual forma a la ciudadanía puertorriqueña, el candidato por el Partido Popular Democrático al Distrito Representativo #15, Armando Legarreta Raíces fue uno de los miles de casos positivos a COVID-19, tomando aún mas relevancia, por su destacado y activo rol como líder político y cívico en la zona norte.

Profundamente agradecido por el calor humano y el cariño recibido por sus amigos, familia, correligionarios y líderes del partido, durante el día de hoy, 24 de julio de 2020, Legarreta Raíces anunció el resultado de la reciente prueba molecular realizada el pasado miércoles.

“Las pasadas dos semanas han sido intensas y he vivido días muy difíciles, pero soy creyente en Dios y siempre he sido una persona de mucha Fe. Ahí precisamente, radica la clave para continuar adelante. En la vida siempre he tomado las situaciones, independientemente como sean, de una manera positiva. De esta forma y con el mismo sentido de responsabilidad con el que les anuncie mi resultado positivo a esta difícil enfermedad del COVID-19, quiero informarles a todos, que tras cumplir con los protocolos del Departamento de Salud, recibí el resultado de la última prueba realizada recientemente, la cual arrojó NEGATIVO”, expresó Legarreta Raíces.

Añadió que “aún cuando reconozco que no hay palabras para agradecerle a todo un pueblo por sus oraciones por la salud de mi familia y la mía; deseo expresar mi eterno agradecimiento por el apoyo que he recibido de ustedes, mi familia extendida, con sus oraciones, mensajes y llamadas telefónicas”.

“El apoyo ha sido vital en este proceso de mi vida. Les informo de igual manera, que toda mi familia se realizó la prueba del COVID-19 y sus resultados fueron NEGATIVOS. De igual manera, las personas que estuvieron compartiendo con este servidor también se realizaron la prueba obteniendo resultados NEGATIVOS, gracias a Dios. Nuevamente gracias primero a Dios, a mi querida familia y a los que se mantuvieron continuamente llamando y enviando mensajes como lo fue mi pastor William Méndez y los hermanos de la Iglesia Cristo Rey en Quebradillas”, agregó.

El Candidato a Representante exhortó a la ciudadania mantener todas las medidas de prevención, en especial el uso de la mascarilla, el lavado de manos con agua y jabón y el distanciamiento físico, mas aún en momentos de alto contagio. Y un importante llamado, para la unión espiritual por cada familia puertorriqueña que está pasando por una situación similar.

Te podría interesar:

Te podría interesar: