APPU exige salida de miembros de la Junta de Gobierno de la UPR

La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) describió como el cambio de la plataforma Google a Microsoft, tras una decisión de la administración de la Universidad de Puerto Rico.

“Esta modificación, que le cuesta a la UPR más de tres millones de dólares, solo ha servido para hacer nuestro trabajo académica más difícil. Lo que estamos experimentando son interrupciones de comunicación, problemas de acceso, pérdida de datos, y confusión entre el profesorado”, manifestó Ángel Rodríguez, presidente de la APPU.

Asimismo, recordó que, desde el pasado 6 de julio, la APPU ha cuestionado el contrato y advirtió que era innecesario. También criticaron que el presidente de la UPR Jorge Haddock, tardara más de una semana en contestar los señalamientos.

“El Presidente argumentó que el cambio millonario era necesario para resolver unos problemas de seguridad con el sistema montado sobre la plataforma Google. Sin embargo no hemos visto ningún informe que justifique la validez de la declaración del Dr. Haddock. Hasta la propia compañía Google lo desmintió”, afirmó Rodríguez.

Aseguran problemas de seguridad

Además, aseguraron que los informes de docentes, estudiantes y empleados de todo el sistema universitario que han recibido, apuntan a que el cambio, argumentado por el Presidente, para solucionar “problemas de seguridad”, se ha tornado en todo lo contrario.

“Llevamos una semana de problemas seguridad, compañeros/as que no reciben sus correos electrónicos, información confidencial que aparece en cuentas incorrectas. Esto ha sido un desastre de mayores proporciones a semanas del inicio académico”, dijo Rodríguez.

Este también expuso que la UPR se apresta a comenzar el semestre de agosto a diciembre en la modalidad a distancia, y lo que para ellos ya era complicado, aumenta por el cambio de la plataforma.

“Cuando los/as profesores/as y estudiantes comenzamos a digerir y mejorar la utilización de los recursos tecnológicos en medio de la pandemia, la administración impone un nuevo cambio. El problema es tan serio, que personal de la alta gerencia universitaria ha expresado su molestia con este cambio”, mencionó Rodríguez.

Cuestionan contrato

Por otro lado, la APPU señaló que el cambio de plataforma abría una serie de interrogantes que causan preocupación.

"Debemos recordar que el Gobierno Central de Puerto Rico migró sus procesos tecnológicos a Microsoft ayudado por el cabildeo del Licenciado Elías Sánchez. Este cambio en la plataforma tecnológica de la UPR tiene visos de responder a intereses económicos y político partidistas. Si a esto le sumamos que en la actualidad el Chief Information Office es el Sr Ernesto Pujóls, amigo de Elías Sánchez, todo es se hace aún más preocupante", opinaron.

“El Sr. Pujóls, que proviene del Senado de Puerto Rico dominado por la administración de turno del PNP, que fue candidato a delegado por el Partido Republicano, amigo de Elías Sánchez, es el encargado de manejar los asuntos de seguridad en la UPR. El mismo Sr. Pujóls que en sus redes sociales lanzó amenazas públicas diciendo que; está velando a los comunistas, es quien ahora tiene acceso a las redes de información de toda la comunidad universitaria en la UPR. Quizás el problema de seguridad no es la plataforma, sino quien dirige el proceso en la Universidad de Puerto Rico”, añadió Rodríguez.

Piden salida de miembros de la Junta de Gobierno

Asimismo, la entidad de profesores universitarios compartió una captura de pantalla de las alegadas expresiones de Pujóls.

La APPU también exigió a la gobernadora Wanda Vázquez que la salida del presidente de la Junta de Gobierno de la UPR Walter Alomar, y la vicepresidenta de esa Junta, Zoraida Buxó.

“Por eso es que la APPU ha estado exigiendo a la Gobernadora de Puerto Rico la salida inmediata de Zoraida Buxó y Walter Alomar. Por eso es que queremos que Ernesto “Ernie” Pujóls salga de la Universidad de Puerto Rico. Necesitamos una limpieza. Necesitamos que la UPR responda al pueblo de Puerto Rico y no al partido de turno, cualquiera que sea. Esto es un asunto serio. No nos vamos a quedar callados/as, finalizó Rodríguez, quien anunció una asamblea nacional extraordinaria de la APPU el 31 de julio a las 10:00 am en modalidad a distancia para establecer las acciones que tomará la docencia.

Te podría interesar:

Te podría interesar: