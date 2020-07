Representante Ángel Matos arroja negativo a la prueba de COVID-19

El representante Ángel Matos anunció hoy que una prueba que se le realizó para detectar COVID-19 resultó negativa.

“Luego de seis días de espera recibimos la buena noticia de que no he sido contagiado. Agradezco a todas las personas que me enviaron sus mensajes positivos durante estos días. También exhorto al país a no bajar la guardia y mantener todas las medidas de distanciamiento para evitar el contagio”, dijo el legislador del PPD en declaraciones escritas.

Matos no especificó si se sometió a una prueba rápida o molecular.

El representante por el distrito 40 de Carolina es uno de varios miembros del Partido Popular Democrático que se hicieron la prueba en días recientes luego que su homólogo José “Conny” Varela se convirtiera el viernes pasado en el primer legislador que da positivo a la prueba de coronavirus.

Líderes del PPD como el senador Eduardo Bhatia así como los alcaldes de Carolina, José Aponte Dalmau; de Cayey, Rolando Ortiz, y de Guayanilla, Nelson Torres Yordán, también se realizaron la prueba luego de compartir con Varela en una conferencia de prensa la semana pasada.

Te recomendamos:

Abierta la gobernadora a un impuesto para viajeros A la mandataria le llamó la atención la posibilidad de generar ingresos para combatir el Covid-19

Te podría interesar: