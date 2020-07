Raulie Maldonado le promete manifestación masiva a Wanda Vázquez si le entrega el celular

Raulie Maldonado, hijo del exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado, reaccionó hoy a la molestia de la gobernadora Wanda Vázquez Garced solicitándole su teléfono por una hora y prometiéndole una marcha para exigir su renuncia.

“Gobernadora Inelecta, le acepto su oferta. Deme su celular una hora y le prometo una marcha de 2 millones”, escribió Maldonado en su Facebook acompañando un enlace de una noticia sobre la conferencia de prensa de la gobernadora en que ofreció su celular para evidenciar que no había dado instrucciones de filtrar referido de Justicia a los medios.

Maldonado, padre, denunció una mafia institucional en el Departamento de Hacienda por lo que Ricardo Rosselló lo despidió. Posteriormente, Maldonado, hijo, publicó mensajes en redes sociales arremetiendo contra Rosselló y tildó a la administración del penepé como la "más corrupta de la historia en Puerto Rico".

Posterior a las expresiones de Maldonado, se filtró un chat de Rosselló que provocó decenas de marchas en su contra y su eventual renuncia a la gobernación.

Esta tarde, la gobernadora expresó evidentemente molesta ante preguntas de la prensa: “¡En serio tengo que responder a eso! ¿En serio tengo que responder que si yo di instrucción? Pues voy a responder a la pregunta. Que yo debo responder una pregunta como esa, que hasta cierto punto yo creo que es una falta de respeto. Es una falta de respeto decir que yo di instrucciones a que alguien filtrara un informe. Yo la voy a tomar por no puesta, y la respuesta que le voy a dar al pueblo que es a quien yo me debo, es decirle que yo no tuve absolutamente nada que ver y quien lo haya filtrado que lo investiguen las agencias. Aquí está mi celular. A ver si yo di algún email, algún texto, para enviar algo”.

“El medio como no puede dar la información de quién le da la información, pues que el medio yo lo autorizo a que el medio, el periodista que lo recibió diga quién se lo envió. Y ahí estamos en la par. Que diga quién se lo envió. Porque es muy fácil hacer imputaciones a los funcionarios. Pero yo he sido una mujer de ley y orden siempre y lo voy a respetar. Pero si hay respeto, vamos a abrir las cartas y que el medio diga ese informe me lo dio fulano y fulana de tal”, añadió al advertir que “y ya vamos a ir contra esa persona que violó la ley”.

