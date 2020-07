Periodistas demandan a Justicia y al PFEI para obtener referidos sobre gobernadora y funcionarios

Periodistas independientes y de medios alternativos presentaron un recurso judicial de Mandamus para solicitar la entrega inmediata de los seis referidos que el Departamento de Justicia (DJ) refirió a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) que involucran a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, a la senadora Evelyn Vázquez y a otros funcionarios que forman o formaron parte de la presente administración.

Este recurso extraordinario responde a que el DJ se negó a entregar los seis referidos, de los cuales uno de estos fue filtrado a algunos medios noticiosos en días recientes. En ese referido, se señalan imputaciones criminales a la primera mandataria. “La filtración de parte de la información ha tenido el efecto de crear un ambiente de confusión en la opinión pública, pues se ha repetido en múltiples espacios las pretensiones del DJ y del OPFEI de otorgarle un manto de secretividad a documentos que gozan de una presunción de publicidad total a base de la Constitución de Puerto Rico y el ordenamiento legal vigente”, establece un comunicado de los periodistas independientes.

Los referidos, los cuales fueron finalmente entregados el 7 de julio de 2020, no forman parte del sumario fiscal, el cual es confidencial. A través del recurso legal se solicitan las conclusiones finales del DJ y no la información privada que dio paso a la entrega de las investigaciones realizadas por la agencia de ley y orden. Tampoco se solicita la investigación en curso por parte del OPFEI, pues esta no ha iniciado.

“Dado al alto interés público que supone esta controversia, se requiere de un remedio ágil y de rápida solución debido a que está en juego el derecho del pueblo a conocer la verdad”, estableció el licenciado Edgar Villanueva Rivera en el recurso.

La petición de mandamus se radicó hoy ante la Sala de Recursos Extraordinarios del Tribunal de Primera Instancia en San Juan por el medio digital NUESTRO, representado por el periodista Rafelli González, y por Sandra Rodríguez Cotto, del programa de radio y el blog En Blanco y Negro con Sandra.

El pasado 7 de julio, estos periodistas junto a Emmanuel Estrada López del medio alternativo ONCE, solicitaron al Departamento de Justicia dichos informes amparándose en el Art. 5 de la Ley 141-2019. Esta es la llamada “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública”.

El pasado 27 de enero, la entonces Secretaria de Justicia, Denisse Longo Quiñones notificó al OPFEI que estaba evaluando una querella presentada sobre funcionarios. Luego, el 11 de marzo, Longo Quiñones, remitió una comunicación informando al OPFEI que había referido una querella a la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, con instrucción de que se efectuara una investigación preliminar en el caso cuya querellada era la gobernadora Wanda Vázquez Garced, entre otros funcionarios.

Entonces, el 6 de julio se presentó a las inmediaciones del OPFEI un agente de Justicia para radicar seis referidos de este Departamento junto con la documentación pertinente a las investigaciones de estos, entre los cuales se encontraba al menos un referido a la gobernadora.

La entonces secretaria Interina de Justicia indicó haber ordenado el retiro de los referidos antes de que estos llegaran a ser formalmente presentados ante la OPFEI. Como consecuencia de estos acontecimientos, en esa misma fecha del 6 de julio de 2020, los periodistas enviaron la solicitud formal de información al amparo del Artículo 7 de la Ley 141-2019.

Se pidió específicamente copia de: (1) el informe final sobre investigación del Departamento de Justicia de Puerto Rico del mal manejo de suministros en almacén en Ponce y (2) Informes finales sobre 5 investigaciones delegadas al Departamento de Justicia de Puerto Rico.

El 7 de julio de 2020 el PFEI emitió un comunicado de Prensa titulado “PANEL DEL FEI EMITE ENÉRGICA RESOLUCIÓN REQUIRIENDO A JUSTICIA ENTREGA DE EXPEDIENTES” en el cual se publica la Resolución de esta oficina haciendo un requerimiento a Justicia para que entregue los “seis informes cuya entrega física fue abortada” el 6 de julio de 2020.

En su comunicado de prensa “[l]os miembros del PFEI establecieron que concluida la investigación preliminar y refrendada por la secretaria de Justicia el único curso legal de acción era entregar los mismos sin mayor dilación”. Más adelante durante ese mismo día, se presentaron formalmente los seis (6) informes de Justicia con los referidos a la OPFEI, quedando pendiente la entrega de las cajas con la evidencia pertinente a dichas investigaciones entre el 8 al 13 de julio de 2020.

El 20 de julio de 2020, transcurridos 10 días desde formalizada la Solicitud, solamente se recibió respuesta formal de parte de Justicia mediante correo electrónico dirigido a los peticionarios, a las direcciones de correo electrónico según indicadas en la Solicitud. Sin embargo, la solicitud fue denegada expresamente por Justicia. La OPFEI denegó la solicitud de manera tácita, al esta última no contestar dentro del término de 10 días establecido por ley ni solicitar prórroga.

Justicia había alegado en su respuesta que los informes “se trata de un asunto confidencial” y “no puede ser objeto de inspección, examen, ni divulgación mientras se conduce la investigación”. Sin embargo, los informes solicitados son el producto de la investigación realizada y culminada por Justicia.

El 21 de julio, se filtraron parte de los informes a la prensa. Los periodistas independientes reclaman la información porque el pueblo tiene derecho a conocer la verdad total de los hechos, los cuales laceran la integridad de su gobierno.

