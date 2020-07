Comité de Pierluisi tendrá 15 días para responder querella que presentó campaña de Vázquez

El contralor electoral (OCE), Walter Vélez, confirmó que su oficina recibió la querella presentada por el director de campaña de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, Jorge Dávila, quien alegó que el retador primarista por la candidatura en el Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, ha confabulado con varios de los llamados Super PACs, (Comités de Acción Política) en los esfuerzos para manchar la imagen de la mandataria.

Vélez precisó que, una vez el equipo legal de la OCE evalúe si la querella cumple con los requisitos de ley, se le enviaría una notificación tanto al comité de Pierluisi como a los Super PACs presuntamente involucrados en actividades contrarias a las regulaciones electorales.

Vélez anticipó que probablemente mañana la agencia determinaría si la querella cumple con los requisitos procesales.

“Enviarla a las partes interesadas no significaría que se avala la querella, sino que cumple con los elementos necesarios”, subrayó Vélez.

Las partes tendrían entonces 15 días calendario para responder a los planteamientos del comité de Vázquez Garced, tras lo cual Vélez podría pasar juicio sobre los alegatos.

Según Vélez, si se determinara que el comité de Pierluisi y alguno de los Super PACs violentó la ley electoral, cada grupo estaría sujeto a multas de hasta $30,000, a discreción de la OCE.

El contralor electoral explicó que cualquier coordinación entre el comité oficial de un candidato y un comité no afiliado atenta contra las disposiciones de la Ley 222-2011, que regula las campañas políticas.

Un ejemplo de violación, indicó Vélez, sería que tanto el comité de un candidato como un Super PAC recibieran servicios de la misma agencia de publicidad.

“Tampoco pueden coordinar contenido. Por ejemplo, si tu comité tiene un slogan de campaña o fotos oficiales, el Super PAC no lo puede utilizar porque se vería que está coordinado. Ahora, si fuera una imagen de dominio público sí la podrían usar”, dijo Vélez, aunque reconoció que es complicado para la OCE fiscalizar proactivamente ese tipo de actividad.

“La ley es específica y clara en que un Super PAC no puede estar coordinado con un candidato para llevar campaña política. Eso está claro en la ley. No pueden estar con conversando personas de un comité de campaña para decidir si se usa este lema u otro de campaña”, puntualizó.

En conferencia de prensa esta mañana, Dávila denunció que varios Super PACs, entre ellos uno que se denomina Salvemos a Puerto Rico, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y otro de nombre Growing Economic Opportunities, en conspiración con el equipo del ex comisionado residente, han invertido millones de dólares en campaña contra Vázquez Garced.

La semana pasada, Metro reportó que el tercero de estos Super PACs representa a la Laborers International Union of North America, con sede en Nueva Jersey, mientras que Salvemos a Puerto Rico está registrado en Arlington, Virginia.

En las pasadas semanas, los tres Super PACs han pautado numerosos anuncios en diferentes medios instando al electorado a rechazar la aspiración de Vázquez Garced de permanecer en el cargo que ocupa desde agosto de 2019.

La OCE no recibe informes de finanzas de los comités establecidos fuera de la isla, aunque Vélez ha señalado que la Comisión Federal de Elecciones les remite la información de estos grupos cuando reportan gastos en Puerto Rico.

La diferencia principal entre un Super PAC y un PAC regular es que los primeros no enfrentan un tope a los donativos individuales y también pueden recibir donativos de corporaciones.

La hermana y directora de campaña de Pierluisi, Caridad Pierluisi, negó anoche en el programa Jugando Pelota Dura que el comité del precandidato tuviera alguna relación con cualquiera de estos tres grupos.

Hoy, en entrevista con Telemundo, el ex comisionado residente sentenció que “mi campaña no está en nada relacionada con esos PACs ni coordina con esos PACs… No hay base alguna. Esa querella no vale ni el papel en que está escrita”.

Prórroga para la gobernadora

Vélez señaló que el comité de campaña de Vázquez Garced tiene hasta mañana para entregar su informe de ingresos y gastos correspondiente al mes de junio. Entre los siete aspirantes a la gobernación que han generado suficientes ingresos para someter informes, la mandataria es la única que no ha presentado el documento correspondiente al pasado mes.

La fecha límite para entregar el informe era el 15 de julio, pero el comité recibió una prórroga inicial hasta el 20 de este mes, y luego una segunda, que vence mañana. Vélez indicó que el equipo de finanzas sostuvo que la demora responde a la gran cantidad de transacciones que debían entrar al sistema con sus respectivos documentos de respaldo.