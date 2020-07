Alcalde de Caguas arroja resultado negativo a prueba de COVID-19

El alcalde de Caguas, William Miranda Torres, anunció que arrojó un resultado negativo a la prueba de coronavirus(COVID-19)que se había hecho tras conocer el resultado positivo del representante a la Cámara, José “Conny” Varela.

“Me complace comunicarles a los cagüeños y al país que la prueba molecular que me hice dio un resultado negativo a coronavirus. Ha sido una espera intensa, pero estaba esperanzado en un resultado negativo, pues siempre he cumplido con las medidas de distanciamiento social, el uso de mascarilla y el lavado de manos. Esta es la barrera que todos tenemos que cumplir diariamente para combatir a este enemigo invisible”, dijo el alcalde de Caguas.

El primer ejecutivo municipal señaló que en su proceso de aislamiento nunca experimentó síntomas asociados a la enfermedad. Destacó que durante el proceso contactóa las personas con las queinteractuó para quesiguieranel protocolo correspondiente. Además, reiteró sus deseos de pronta recuperación para el representante Varela y exhortó a la ciudadanía a no bajar la guardia.

Insistió en que la gentedebe permanecer en la casa si no es imprescindible salir a la calle. Recordó que su administración municipal estableció el programa “Apoyo positivo criollo”. Bajo este programa se ofrecen los siguientes servicios: psicológicos, nutrición, entrega de suministros, referidos a telemedicina, pruebas COVID- 19 para otros miembros de la familia y educación en salud en colaboración con la Corporación SANOS y referidos a consejería espiritual. Las ayudas bajo esta iniciativa son sujetas a la disponibilidad y elegibilidad.

Los requisitos para cualificar para esta ayuda son: ser residente en Caguas y tener evidencia de diagnóstico clínico de COVID-19. Quienes cumplan con los requisitos pueden llamar al 787-704-2020 de lunes a sábado en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. o escribir a [email protected]para más información.

“El mensaje es claro y contundente: no podemos bajar la guardia. En Caguas continuamos ofreciendo apoyo a la ciudadanía, orientando sobre esta enfermedad y ofreciendo ayudaa las poblaciones vulnerables. El que no se vea en la obligación de salir que no lo haga. Aquellos que tienen que desplazarse fuera de sus casas tienen que guardar distancia, usar mascarilla y lavarse las manos constantemente. Esto es parte de nuestro estilo de vida y debemos ser disciplinados en eso”, culminó diciendo el alcalde de Caguas.