Periodista boricua de Univisión arroja positivo a COVID

Hace un rato terminó el #diainternacionaldelperro #internationaldogday pero yo no tuve tiempo de felicitar a mis amados #perrihijos @chispitaandpaquito y por eso lo hago ahora. Este martes que acaba de concluir ha sido un día muy difícil para mí. En la mañana me enteré que salí positivo al #covıd19 y desde ese momento toda mi vida cambió, incluso mi relación con mis amadas mascotas. Lo más recomendable cuando se tiene coronavirus es no exponerlos a ellos tocándolos o abrazándolos. Además en mi caso tuve la suerte de que mi esposo salió negativo así que estoy aislada de él y de los perritos para no afectarlos. Gracias a todos los que hasta ahora me han demostrado su solidaridad enviándome hermosos mensajes en mis stories, donde inicialmente hice pública mi situación. También a mis seguidores en #Facebook donde el desborde de cariño ha sido hermoso. Hasta ahora mis síntomas no son graves y ruego a Dios que así continúe siendo. Les prometo mantenerlos al tanto. Quiero que esta desagradable experiencia sirva de ejemplo a los que piensan que no les puede dar Covid porque la pandemia ya terminó. La pandemia no solo continúa sino que está en su peor momento. Yo me he cuidado muchísimo y aún así me pegó. Todos estamos expuestos y por eso tenemos que continuar escuchando las recomendaciones de los profesionales de la salud. Seguimos en contacto y gracias por el apoyo. Bendiciones y mucha salud para ustedes y sus familias. #covıd19 #coronavirusoutbreak⚠️ #pandemia2020 #misperritos #chispitaypaquitoramírezdelrío #amorincondicional❤ #amorperruno🐶 #buenaonda #ondapositiva #palante #lourdesdelrio #lourdesdelrioenpositivo #𝗘𝗻𝗣𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝘃𝗼