SBA atenderá por cita previa a sobrevivientes del terremoto que hayan solicitado préstamos

La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA, por sus siglas en inglés) tendrá disponibles Representantes de Servicio al Cliente por cita previa en los Centro de Recuperación por Desastres de FEMA para auxiliar a sobrevivientes con sus solicitudes de préstamos debido a los terremotos ocurridos en Puerto Rico desde el 28 de diciembre de 2019.

SBA contactará a los sobrevivientes con préstamos aprobados para cerrarlos.

La declaración de desastre cubre:

Adjuntas

Aguada

Añasco

Arecibo

Barceloneta

Cabo Rojo

Ciales

Coamo

Corozal

Guanica

Guayanilla

Hormigueros

Jayuya

Juana Díaz,

Lajas

Lares

Las Marías

Maricao

Mayagüez

Moca

Morovis

Naranjito

Orocovis

Peñuelas

Ponce

Sabana Grande

Salinas

San Germán

San Sebastián

Santa Isabel

Utuado

Villalba

Yauco

Esos pueblos son elegibles para ambos, daño físico y daño económico de SBA.

Asimismo, los pequeños negocios y la mayoría de las organizaciones privadas sin fines de lucro en los siguientes municipios contiguos son elegibles para solicitar préstamos solamente por daño económico:

Aguadilla

Aibonito

Barranquitas

Bayamón

Camuy

Cayey, Comerio, Florida, Guayama, Hatillo, Isabela, Manatí, Quebradillas, Rincón, Toa Alta, Vega Alta y Vega Baja.

SBA estará presente en todos los Centros de Recuperación de Desastres de FEMA que sean reabiertos en Puerto Rico y cumplirá con todos los protocolos de seguridad establecidos por FEMA relacionados con el COVID-19.

Medidas COVID

De acuerdo a las medidas de salud establecidas para prevenir contagios de Coronavirus (COVID-19), SBA ayudará a los sobrevivientes solo por cita previa. No se aceptan visitas sin cita previa.

Para hacer una cita para visitar un Centro y hablar con un Representante de Servicio al Cliente, llame al 404-823-8151 ó 916-953-9582. Estos servicios están disponibles solamente para la declaración de desastre en Puerto Rico como resultado de los terremotos que comenzaron el 28 de diciembre de 2019 y no para asistencia relacionada al COVID-19.

Asimismo, para ser considerados para todo tipo de asistencia por desastre, los solicitantes deben registrarse en línea a través de DisasterAssistance.gov o bajar la aplicación móvil de FEMA. Si el acceso en línea o móvil no está disponible, los solicitantes deben llamar al número telefónico de FEMA 800-621-3362. Aquellos que utilicen 711-Relay o Servicios de Relevo de Vídeo deben llamar al 800-621-3362. Para más información, llame al Centro de Servicio al Cliente de SBA 800-659-2955 (800-877-8339 para la comunidad sorda y con dificultades auditivas) o envíe un correo electrónico a [email protected] Las solicitudes completas deben ser enviadas por servicio postal a: U.S. Small Business Administration, Processing and Disbursement Center, 14925 Kingsport Road, Fort Worth, TX 76155. Para más información sobre ayuda para recuperación de SBA, visite sba.gov.

