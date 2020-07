Cierran oficinas del cementerio de Trujillo Alto por caso de COVID-19

El alcalde del municipio de Trujillo Alto, José Luis Cruz, anunció hoy lunes, 20 de julio de 2020, que cerró las oficinas administrativas del Cementerio Municipal debido a que este sábado se advino en conocimiento de un caso positivo a COVID-19 de un empleada de dicha dependencia.

“A raíz de que una empleada de las oficinas administrativas del Cementerio arrojara positivo a COVID-19, decidí cerrar dicha instalación siguiendo el protocolo de salud y seguridad que establecimos ante esta emergencia. La empleada en cuestión no fue a trabajar en toda la semana, no obstante, como no sabemos en que momento se contagió, tomamos esta determinación para salvaguardar la salud de nuestros empleados y visitantes. También, bajo nuestra epidemióloga, se realizó el rastreo de contactos y se envió a los 13 empleados de esta oficina a realizarse la prueba correspondiente y en la tarde de hoy una compañía especializada estará desinfectando todas las áreas”, expresó el Primer Ejecutivo Municipal.

Te podría interesar:

Según el alcalde, dicha empleada se comunicó el sábado con la administración municipal para anunciar su resultado positivo a COVID-19 , por lo que según se indicó en el comunicado, el municipio puso en vigor el protocolo establecido para estos casos. Por su parte, Cruz destacó que dicha instalación municipal está equipada con acrílicos de seguridad, alfombras desinfectantes y todos los empleados trabajan una jornada de 5 horas con sus mascarillas puestas y siguiendo unas normas establecidas.

A su vez, se informa a las personas que necesiten hacer trámites en el Cementerio Municipal, que se pueden comunicar al (787) 761-0122, ya que las llamadas serán transferidas a personal ubicado en la Casa Alcaldía. Así mismo, la personas podrán continuar visitando el Campo Santo, ya que personal del Departamento de Obras Públicas Municipal se encargará del mantenimiento de las instalaciones ex

Te podría interesar: