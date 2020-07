Anuncian $52.2 millones para municipios, Head Start y salud

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció el lunes, la aprobación de 52,263,689 dólares en fondos federales provenientes del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y la Fundación Nacional para las Ciencias (NSF) para servicios de cuidado a niños, programas de investigación y desarrollo de equipo médico.“El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, a través de la Administración de Niños y Familias asignó varios fondos dentro de la categoría de servicios sociales para Head Start bajo los fondos de asistencia por desastre”, explicó González Colón en comunicación escrita.

Dentro de esta asignación, el Municipio de Humacao recibirá 337,680 dólares; el Municipio de Isabela recibirá 781,715 dólares; el Municipio de Manatí recibirá 1,126,255 dólares; el Municipio de Patillas recibirá 105,706 dólares; el Municipio de Utuado recibirá 249,799 dólares y la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez recibirá 1,862,667 dólares y la Fundación para el Desarrollo de Hogar Propio Incorporado recibirá 1,969,449 dólares.

Asimismo, bajo los fondos asignados para Head Start en la categoría de servicios sociales, el Municipio de Bayamón recibirá 2,506,843 dólares; el Municipio de Caguas recibirá 1,937,853 dólares; el Municipio de Guaynabo recibirá 1,282,556 dólares; el Municipio de San Juan recibirá 4,739,674 dólares; el Municipio de San Sebastián recibirá 1,208,694 dólares; la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez recibirá 5,739,576 dólares; Centro de Servicios a la Juventud, Inc. recibirá 6,003,613 dólares; y la Fundación para el Desarrollo de Hogar Propio Incorporado recibirá dos partidas de fondos de 10,207,807 dólares y 4,495,343 dólares.

Estos fondos asignados para Head Start son finales y solo queda en espera la fecha de desembolso de los mismos por parte de la agencia la cual varía dependiendo del programa.

El Departamento de Salud de Puerto Rico recibirá 3,987,818 dólares a través de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) de HHS para servicios de salud a madres e infantes.

La Universidad de Puerto Rico Recinto de Ciencias Médicas a través de la oficina del director del Instituto Nacional de Salud recibirá 3,670,641 dólares bajo el programa “Animal (Mammalian and Nonmammalian) Model, and Animal and Biological Materials Resource Cooperative Agreements” para el proyecto “Maintenance of a Closed CPRC SPF Colony” con el fin de realizar investigaciones.

Por otro lado, la Fundación Nacional para las Ciencias (NSF) asignó 50,000 dólares a la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez para el programa “I-Corps: Laparoscopic Induction Heaters for Biomedical Applications” con el fin de desarrollar calentadores inducción en miniatura para calentar materiales conductores de electricidad en lugares difíciles de alcanzar dentro del cuerpo humano. El objetivo es desarrollar aplicadores magnéticos más pequeños que puedan usarse en pacientes que tienen implantes metálicos (por ejemplo, implantes de reemplazo de cadera,etc.) que de otro modo no serían elegibles para recibir terapias contra el cáncer basadas en nanopartículas magnéticas actuales. Además, el objetivo es permitir el desarrollo de nuevos procedimientos médicos que requieran el calentamiento “in situ” y sin contacto de materiales conductores de electricidad en lugares relativamente inaccesibles dentro del cuerpo humano.

