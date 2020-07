"El pueblo bajó la guardia, pero también la Policía bajó las intervenciones", dice la gobernadora

La gobernadora Wanda Vázquez Garced defendió hoy, viernes, las restricciones en la Orden Ejecutiva 2020-054 “porque todo el mundo bajó la guardia”.

“Si usted no tiene nada que hacer en la calle, no salga. Usted va y trabaja. Usted va y hace su compra. Pero el compartir que vimos desmedido durante los dos últimos fines de semana, evidentemente estamos viendo los resultados. La gente bajó la guardia. Había lugares donde el (hand) sanitizer no lo había”, dijo la gobernadora en una emisora de radio (La X).

“Ustedes veían al principio que en algunos establecimientos, que para que la gente entrara, le limpiaban el carrito, le echaban líquido en la mano y en eso bajaron la guardia, porque dejaron de hacerlo”.

Tabla de la Policía/SuministradaSegún los datos provistos por la Superintendencia Auxiliar en Operaciones de Campo, del 1 de julio al 17 de julio, la Policía ha realizado 2 arrestos y 47 denuncias por distintas violaciones a la Orden Ejecutiva 2020-048 que venció el jueves.

La tabla de la Policía presenta un descenso en las intervenciones de las autoridades. En la Orden Ejecutiva 2020-23 reportaron 489 arrestos y 865 denuncias. En la Orden Ejecutiva 2020-29 hubo 148 arrestos y 668 denuncias. En el caso de las Orden Ejecutiva 2020-33 fueron 96 arrestos y 271 denuncias. La Orden Ejecutiva 2020-38 según los datos de la Policía refleja 119 arrestos y 285 denuncias. En cuanto a la Orden Ejecutiva 2020-41 hubo 61 arrestos y 130 denuncias. Y en la Orden Ejecutiva 2020-44 se reportaron 10 arrestos y 37 denuncias.

La Orden Ejecutiva 2020-054, que entró en vigor el viernes, prohíbe a partir de las 7:00 de la noche, la venta y expendio de bebidas alcohólicas en todos los comercios y establecimientos autorizados de lunes a domingo.

No se permitirá la operación de los establecimientos de venta de bebidas alcohólicas durante la vigencia de esta orden ejecutiva. Entiéndase, establecimientos que se dedican principalmente a la venta al detal de bebidas alcohólicas para consumo dentro o fuera del local, como bares, cafetines y cualquier otro lugar análogo.

En cuanto a los restaurantes, los salones comedores podrán permanecer abiertos para comensales, siempre y cuando su operación se mantenga por debajo del 50 por ciento de la ocupación máxima definida por el código de edificación vigente en Puerto Rico (PR Building Code 2018) durante los horarios permitidos en el toque de queda. En ninguna circunstancia, se permitirá la aglomeración de personas fuera del establecimiento.

No se permiten filas de espera fuera del establecimiento en todos aquellos comercios autorizados que se requiera reservación, cita previa o que cuenten con servicio de recogido de alimentos o mercancía (“curbside” o “pickup”), la espera deberá hacerse en los vehículos individuales.

Los servicios de transportación marítima provisto por la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) serán, exclusivamente, para los residentes y personal que vaya a realizar gestiones de trabajo a las islas municipios.

Además, se cancela el transporte colectivo AMA y Tren Urbano, y solamente estará en operaciones el programa Llama y Viaje.

